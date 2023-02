Funes Mori levanta la mano para una futuro convocatoria de Cocca

El delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, levantó la mano para ser considerado en a próximas convocatorias del nuevo entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Diego Cocca.

“La oportunidad de la selección me la he ganado con mi llegada a Monterrey. Si me va bien en mi club, puedo ser elegible para estar en la selección mexicana”, comentó Rogelio Funes Mori, quien fue al mundial de Qatar 2022 con la Selección Azteca.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

El ”Mellizo”, afirmó que desea seguir en el combinado nacional, y es consciente que debe hacer las cosas bien en el cuadro de la “Pandilla”, añadió que la disciplina, la dedicación hará que pueda estar o no estar en el conjunto tricolor.

Números de Rogelio Funes Mori con México

Rogelio, se naturalizó en 2021, jugó una Copa Oro y suma 17 encuentros y seis tantos, Funes Mori declaró que “le encantaría” estar en segundo mundial, pues esa dicha justa se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Voy a ser más grande edad, pero estoy tranquilo, contento y siempre a disposición de la selección”, puntualizó el delantero de Rayados de Monterrey.

¿Qué opina Funes Mori de Diego Cocca?

Funes Mori, comentó que Diego Cocca está capacitado para dirigir al combinado nacional y encabezará el proyecto que tendrá como meta trascender en el mundial del 2026, el primer partido de este proceso será ante Surinam el 23 de marzo y el 26 recibirán a Jamaica en el Estadio Azteca.

“No soy nadie para decir si fue una buena o mala la decisión, todo dependerá del tiempo. Sabemos que Cocca es un técnico capacitado para la selección, porque así lo decidió la federación. Esperemos que todos podamos ayudar y le pueda ir bien”, opinó.

