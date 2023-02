La cláusula que dejaría fuera a Guillermo Ochoa de la Salernitana

La segunda aventura de Guillermo Ochoa en el futbol Europeo podría correr peligro. En el partido de este lunes, correspondiente a la Jornada 22 de la Serie A, el guardameta mexicano no tuvo minutos y observó la derrota de su equipo la Salernitana de 1-0 ante el Hellas Verona.

A pesar de ser nombrado el mejor jugador del mes de enero por el club donde milita, en este encuentro, el portero titular fue Luigi Sepe, arquero que ya se recuperó de la lesión que lo había alejado del terreno de juego y motivo por el cual Paco Memo habría arribado a la escuadra italiana.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: El sueldo que tendría el “Tuca” Ferretti en caso de llegar a Cruz Azul

La razón por la que Guillermo Ochoa fue banca con la Salernitana

De inmediato los medios y la afición de dicho país cuestionaron la decisión del director técnico de la Salernitana, por lo que al término del encuentro aclaró la situación: “Contrataron a Ochoa para darnos una mano hasta el regreso de Sepe. Es un rol particular y aquí hay jeraquías; Sepe ya tomó su lugar y con razón. Tenemos dos porteros excelentes y si la Juve rota sus porteros, no sé por qué no podemos nosotros”, dijo Davide Nicola.

El futuro de Guillermo Ochoa en Europa podría correr peligro

De acuerdo con distintos medios, el arribo de Ochoa a la Serie A tuvo una cláusula, donde se dice que para una posible renovación con su club, el guardamenta de la Selección Mexicana tendría que jugar cierto porcentaje de minutos. En caso de ser verdad, y tras lo dicho por su entrenador, Paco Memo podría estar corriendo peligro de no sumar los encuentros estipulados y esto provocar una posible salida en el mercado de fichajes del verano de 2023.

Te puede interesar: Los hermanos Lainez se enfrentarán por primera vez en Tigres vs Juárez

Los números de Guillermo Ochoa con la Salernitana en la Serie A

Desde su llegada, Ochoa apenas a conseguido una victoria, hace un par de semanas ante el Lecce por pizarra de 1-2, los demás encuentros han sido cuatro derrotas, una de ellas por goleada de 8-1 ante el Atalanta, y un empate frente al Torino.

Son 17 tantos los que ha recibido, pero eso no le ha quitado ser la figura de su escuadra en repetidas ocasiones, incluso, como ya se mencionó, recibió el premio a mejor jugador del mes de enero de la Salernitana el pasado martes 7 de febrero.