Funes Mori manda mensaje a Jaime Lozano y a la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori recuerda con cariño su pasado en el combinado nacional. El Mellizo tendrá competencia en la delantera universitaria, ya que Memo Martínez está pasando por un gran momento con la Selección Azteca .

“Hizo un gran torneo, eso le dio la posibilidad de estar en la Selección para Copa América y la verdad es que estoy contento por él, creo que se lo merece. Siempre trabaja mucho y todos vemos lo que él hace, sin duda que lo tiene muy bien merecido”, dijo el jugador de Pumas en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Funes Mori envió su apoyo a la Selección de México

Por otra parte, el Mellizo recordó su paso por la Selección Mexicana y aprovechó para mandarle un mensaje a Jaime Lozano previo a la Copa América.

“La selección mexicana tiene muy buenos jugadores y siempre dentro de la cancha son 11 contra 11, después esas ganas que tiene el futbolista mexicanos de seguir creciendo, eso los puede llevar muy lejos”, comentó el delantero felino.

También, Funes Mori asegura que tiene el sueño de volver algún día al combinado nacional.

“No le cierro las puertas a la Selección mexicana, ningún jugador que ha ido y que siempre ha podido estar, que sea convocable para selección, ¿Quién no quiere ir? Se que tengo que exigirme al máximo”, comentó Rogelio.

Lo que viene en la carrera de Funes Mori

El delantero universitario afrontará con mucha ilusión el torneo Apertura 2024.

“Creo que me estoy exigiendo al máximo, estoy muy bien y como dijiste, el torneo pasado llegué con mucha ilusión, después tuve esa lesión. Desafortunadamente perdí mucho terreno, después me costó regresar, me costó volver al ruedo y se dieron las cosas, pero ahora estoy muy contento de hacer una gran pretemporada, de poder estar exigiéndome al máximo y con mucha ilusión”, sentenció el jugador del Club Universidad Nacional.

Pumas cerrará la semana con un amistoso ante Venados en Cancún. La pretemporada le está abriendo puertas a varios jugadores juveniles en Pumas. Tiago Guth, futbolista brasileño de 20 años, es parte de la pretemporada del club en Playa del Carmen y podría ser considerado por el cuerpo técnico del primer equipo.

