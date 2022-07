Funes Mori no ve a los refuerzos de Rayados como competencia

El delantero de la Selección Mexicana , Rogelio Funes Mori, no se mostró preocupado por la llegada de los refuerzo y en cambio, aseguró que se encuentra contento con sus nuevos compañeros, a quienes no ve como competencia, sino como futbolistas importantes que se unen a la causa regia.

“Contento de que hayan llegado, son jugadores muy importantes, están en un club donde se exige mucho y como equipo y compañeros tenemos que tratar que se adapten bien. Nadie está por encima del equipo, de la institución, todos somos soldados de esta institución”, expresó el ‘Mellizo’ en conferencia de prensa.

Rayados ha sumado piezas importantes al ataque de Víctor Manuel Vucetich, con las incorporaciones de Rodrigo Aguirre, Joao Rojas y Germán Berterame. Y esto lo reconoce el histórico goleador del cuadro regiomontano.

“Siempre estoy motivado, siempre compito conmigo mismo, no compito con nadie, la competencia está, el que esté mejor va a jugar y a lo largo de mi carrera siempre traté de hacer lo mejor para mí", añadió Funes Mori.

Funes Mori es consciente de su capacidad y talento

El delantero ha dejado en claro que a Monterrey no le bastarán los nombres o la playera para superar a sus rivales. Además reiteró que trabajan por el mismo objetivo y que no le tiene que demostrar nada a nadie.

“Tenemos un gran plantel, la institución hizo un gran esfuerzo para contratar buenos jugadores, la plantilla es buena, ya no se gana solo con la camiseta, todos los equipos saben que juegan contra un equipo fuerte, se juegan la vida, pero más allá de los rivales, tratar de ser conscientes cuando jugamos un partido hacer las cosas bien y no desconcentrarnos”.

Asimismo, Funes Mori confesó que la idea del título de goleo no es algo que lo tenga preocupado, que no es uno de sus principales objetivos, pero sería un buen premio a una posible temporada exitosa.

“Sinceramente eso no me quita el sueño (título de goleo), estoy tranquilo, contento, después de tanto tiempo volví a jugar, creo lo más importante es estar bien físicamente, después lo demás llega solo y si no llega, no me voy a morir”, comentó.