EXCLUSIVA: Vucetich habla de la llegada de Funes Mori a Pumas

Aunque existen muchas dudas sobre el rendimiento que tendrán en Pumas, para el técnico Víctor Manuel Vucetich está claro que Rogelio Funes Mori tiene todo para triunfar en su nuevo equipo.

Este mercado sorprendió la salida del delantero naturalizado mexicano tras ocho años en Monterrey, en donde se convirtió en el máximo goleador en la historia del club regiomontano.

Vucetich lanza crítica por falta de oportunidades

Vucetich habla de las cualidades de Funes Mori

Sin embargo para Vucetich, quien lo dirigiera en la ‘Pandilla’ apenas hace muy poco, este movimiento le podría beneficiar al ‘Mellizo’.

“Es un muy buen jugador, siempre me ha gustado y lo he dicho, me ha tocado tenerlo, verlo trabajar, creo que le va a ir bien, porque es un hombre que tiene gol, no es fácil tener ese jugador con esa característica, él la tiene y considero que le va a ir bien, porque está todavía en edad”, apuntó.

El experimentado técnico mexicano recordó que apenas el año pasado, Funes Mori registró 21 goles en toda la temporada, además de que ostenta el récord de 160 goles en los 328 juegos que disputó en los Rayados.

“No es fácil, solamente Gignac o Cabinho están en esa categoría”, comentó acerca de los grandes delanteros que han llegado a la ‘Sultana del Norte’.

La nueva etapa de Funes Mori en la Liga BBVA MX

El ‘Mellizo’ ya debutó con los Pumas en la Jornada 1 en la que entró de cambio para el segundo tiempo del partido contra los Bravos de Juárez.

A pesar de sus 32 años de edad, Vucetich tiene claro que Rogelio cuenta con lo suficiente para también hacer historia en el conjunto de la UNAM.

“El hacer tantos goles es producto de constancia, de mentalidad, de cualidades y estar conscientes de esa situación que ellos requieren”, dijo.

Cabe recordar que el ‘Rey Midas’ dirigió a Funes Mori en los Rayados durante su segunda etapa que fue del Clausura 2022 al Clausura 2023.

Curiosamente en ese último semestre en el que coincidieron, el ‘Mellizo’ logró tener sus mejores cifras en fase regular desde que llegó a México, ya que anotó 12 tantos, estando a sólo dos anotaciones de las 14 que hizo Henry Martín para quedarse con el título de goleo.

