Furch quiere quitarse la “espina” de no anotar en un Clásico Tapatío

Los Rojinegros del Atlas reciben a Chivas de Guadalajara este sábado luego de dos victorias de forma consecutiva y ocho goles en sus últimos dos compromisos; sin embargo, el goleador y pieza clave en el Bicampeonato de hace unos torneos, Julio Furch no ha podido anotar gol frente a Chivas desde que llegó a los Rojinegros, una “espinita” que quiere quitarse este sábado.

“Si las ganas están obviamente, sé que que para la gente es importante obviamente no, no es una desesperación que tengo sino siempre busco el tema de lo más importante hacer un buen partido, creo que también me ayudaría mucho, quizás en este último partido se está dando el tema de los goles de varios goles, así que bueno, esperemos que se pueda en este en la actualidad”, mencionó Julio Furch en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado, a pesar de no anotar frente al Guadalajara, los resultados positivos han acompañado a Julio Furch y a los Rojinegros, con superioridad frente a Chivas, incluso eliminádolos en la liguilla que consiguieron el Bicampeonato.

“Creo que en los resultados han sido positivos más que nada en aquella liguilla vs ellos, donde bueno, sabemos lo que se vivió un partido importante y una etapa importante que eso te da un Plus, no dejar esos esos partidos sí bien los resultados han sido positivos, quizás en lo personal sí, he quedado a deber un poco, me encantaría poder marcar en un clásico pero bueno, nosotros venimos con un con un buen envión anímico con una recuperación, veníamos de varios partidos , por ahí no encontramos resultado porque quizás como por juego y muchas veces nos hemos visto al parejo de los rivales, pero no se nos ha dado ese pequeño detalle es el resultado y bueno creo que ahora venimos con buen ánimo para para enfrentarse este clásico”, puntualizó el atacante argentino.

Julio Furch palpitó el Clásico Tapatío

Sobre si ven el Clásico Tapatío como una de las últimas oportunidades para afianzarse en zona de reclasificación, Julio sabe que es vital para seguir con aspiraciones, además de tener el plus de seguir con vida en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Si sabemos que quedan varios partidos, está bastante apretada la tabla, si hay varios equipos que ya han sacado una buena cantidad de puntos, pero nosotros si queremos es importante en el partido en el seguir con esta regularidad de ganar estos partidos, pero bueno sabemos que ganando este también ya hacemos una pequeña ventaja con algunos otros rivales y estar entrenado”, finalizó Julio Furch.

Los Rojinegros reciben a Chivas en partido que podrás disfrutar a través de la pantalla y plataformas digitales de Azteca Deportes el próximo sábado a las 8:50 PM.