Malagón defiende a Ochoa pero va por su lugar en el Mundial 2026

La camiseta nacional para Luis Ángel Malagón, no le es desconocida; con ella, ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 —aunque no jugó—. Y va por la Copa del Mundo del 2026. Azteca Deportesplaticó con el guardameta.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

- P: Quién será el portero de México en el 2026?

- R: Si te lo digo desde mi persona, van a decir que soy egocéntrico, pero yo voy a trabajar por estar ahí. Yo busco todos los días, me preparo para ser el mejor, para tirarme de cabeza, porque mi abuelo, un día antes de morir, me dijo: ‘No sabes qué va a pasar mañana, así que entrena como si no existiera un mañana’.

Te puede interesar: Malagón reveló la conducta de Óscar Jiménez tras quitarle el puesto

Defender los colores del América lo acercará a su cometido, pero Luis sabe que las garantías no vienen implícitas en el escudo, sino en el trabajo diario.

“Me visualizo ahí. Obviamente, día con día, voy a trabajar para lograrlo. Ojalá que estén los que deben estar, que se ganen su lugar, porque, al final del día, yo siempre he dicho que el que está en un Mundial es porque se lo ganó", complementó.

Disputar la próxima justa mundialista significaría, de paso, truncar el anhelo de uno de sus ídolos: Guillermo Ochoa, quien busca jugar por cuarta edición consecutiva y convertirse en el primero con seis participaciones en el máximo evento del balompié.

Malagón analizó la actualidad de Ochoa en la Selección Mexicana

El ciclo, para Memo, ha comenzado áspero. En el Estadio Azteca, contra la Selección de Jamaica, por la Nations League, recibió un sonoro abucheo de la grada y Malagón, a quien conoce desde muy joven, no se lanzó contra la afición.

“En el futbol, a veces, la gente tiene corta memoria. Lamentablemente, siempre ha sido así. Yo respeto mucho lo que ellos digan porque pagan su boleto y, un día me dijo un compañero, (Rodrigo) el ‘Chino’ Millar: ‘A la gente, hay que respetarla, porque no sabes qué hacen durante la semana, cómo trabajan para sacar e ir al estadio. Mis respetos siempre para esa gente, porque trabajan mucho para un día estar ahí", reflexionó.

Te puede interesar: Malagón le recuerda a Chivas que no se debe hablar antes del Clásico

El respeto, no obstante, se extiende hasta Ochoa, con quien compartió vestidor en la capital japonesa. "(Entiendo la molestia), pero, al final del día, ¿qué le puedes recriminar a Memo? Yo, no como portero, como persona, como aficionado a la Selección, lo admiro mucho, porque brincó barreras que ningún otro quiso, salió de su zona de confort y se fue a pelearla”, explicó.

Eso sí. Antes de pensar en robarle el puesto al arquero del Salernitana y llenarle el ojo a Diego Cocca —con quien no ha tenido contacto—, Luis Ángel Malagón busca la gloria con su club. Ya después, saldará cuentas pendientes.

"¿Mi mayor anhelo? Ser campeón, nunca he sido campeón en el futbol mexicano. En Selección, gané medalla de bronce, ganamos el Preolímpico, pero nunca he sido campeón en un torneo local, entonces ese es mi sueño y jugar un Mundial. Y un día, regresar a los Juegos Olímpicos, pero ahora, jugando”, sentenció.