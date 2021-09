La Selección femenil Sub-17 enfrentará al Atlético y al Real Madrid

La Selección femenil mexicana Sub-17 enfrentará al Real Madrid y al Atlético en una gira por España, duelos de preparación que la entrenadora del combinado menor, Ana Galindo, considera serán muy buenos para el fogueo después del parón que tuvo esta categoría tras la pandemia provocada por el Covid-19.

La importancia de volver a competir

“Nuestro objetivo principal es el fogueo, esta categoría como sabemos por el tema de la pandemia en todo el mundo no ha podido competir a nivel internacional, entonces nuestro primer objetivo con este equipo es sacar las bases de lo que queremos y saber dónde estamos de cara a nuestro premundial”, comentó la estratega en conferencia de prensa.

Encuentros importantes

Por otro lado, sobre los rivales que enfrentará la selección azteca en esta gira europea, Ana Galindo, considera que serán duelos de mucha intensidad.

“Son equipos españoles con el estilo español muy claro, nos van a tocar rápido el balón, son equipos organizados nos van a buscar sacar de nuestra zona de confort y va a ser un partido rápido de mucha intensidad en el que buscamos tener que competir fuerte para poder obtener los resultados esperados”.



Cambios en la categoría



Este año la Sub 17, que antes de la pandemia era la Sub 15, tuvo muchas complicaciones para prepararse durante el último año; sin embargo, Ana Galindo sabe que la federación se ha esforzado con miras al premundial de la categoría.

“Ha sido bastante complicado porque tuvimos que parar muchos meses que esta categoría cuando todavía era Sub 15 paró 8 meses, no pudo entrenar, al iniciar el año nos convertimos en la Sub 17 con un proceso trunco de Sub15 y al iniciar el año en la Federación han hecho todo lo posible por traer a las jugadoras la mayor cantidad de veces pensando siempre en la salud de las jugadoras y de los cuerpos técnicos, hemos tenido más entrenamientos este año comparado con el año pasado pero si ha sido complicado con el tema del Covid”.