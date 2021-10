Día del médico, conoce a las doctoras que juegan en Atlas Femenil

No cabe duda que el futbol al mayor nivel es una profesión muy exigente y el combinarla con alguna otra es casi imposible para las jugadoras de la Liga BBVA MX Femenil ; sin embargo, las jugadoras del Atlas, Adriana “Boyi” Iturbide y Zellyka Arce, han rotó paradigmas y se han convertido en un ejemplo de trabajo y superación no sólo en las canchas sino en el ámbito de la medicina.

Ambas futbolistas se han consolidado como piezas fundamentales en el Atlas Femenil, equipo que en los últimos torneos se ha convertido en protagonista del balompié azteca femenil y candidato al título, pero hay algo que comparten además de su talento con los pies.

Adriana y Zellyka comparten la pasión por la medicina, una de las carreras más demandantes y complicadas, pero no suficiente para abandonar el sueño de patear un balón de forma profesional.

Adriana Iturbide, tiene 27 años y es conocida como la “Doctora del Gol”, lleva más de 30 goles en su paso por la Liga BBVA MX Femenil y además se graduó como médico general.

“Es otra parte de mi vida, es otra profesión igual de bonita que como lo es el ser futbolista profesional y la verdad es que como antes no existía la liga todo esto surgió después de que yo decido estudiar medicina. La carrera de Medicina es algo que me gusta, porque es algo que me encanta hacer y siempre he soñado con ser médico y dedicarme a eso toda mi vida, cuando se abre la liga (BBVA MX Femenil) obviamente es otro de esos sueños que estaban ahí latentes”, platicó en exclusiva con Azteca Deportes .

Por otro lado, Zellyka Arce, a sus 24 años es médico internista y fue la primera jugadora del equipo rojinegro en llegar a más de 100 partidos, algo que la ha convertido en una de las futbolistas favoritas de la afición del Atlas, además de disfrutar su etapa dentro de los hospitales.

“A mí me toca decidir si voy a querer ser jugar profesional o no durante la carrera yo iba en cuarto semestre prácticamente a media carrera cuando se anuncia la creación de la liga y mi primer pensamiento fue no, yo quiero terminar mi carrera, quiero dedicarme a la medicina por completo entonces recuerdo que pasa el torneo de copa ya no participo, entonces después de eso de ver a mis amigas, a mis compañeras de toda la vida, yo fue donde dije yo quiero ser parte de esto de alguna u otra manera fue mi sueño desde pequeña, ahora ya estoy cursando lo último, estoy haciendo mi internado y poco a poco he ido llevando las dos cosas pero creo que son las cosas que me apasionan, que me gustan, que amo hacer y no podía dejar ni una ni otra”, comentó la mediocampista.

Sin duda, el futbol y la medicina son muy exigentes y los tiempos para compaginar ambas disciplinas es muy complicado, pero algo que supieron manejar.

“Fueron seis años muy duros la verdad es que cuesta muchísimo trabajo esta carrera, hay muchos personas que intentan estudiar medicina y al final no lo logran, pero que me costó 6 años ahorita una lo ve fácil volteando para atrás, pero todo lo que tuve que sobrellevar en esos seis años fue algo súper complicado de obtener pero al final estoy orgullosa y estoy contenta de haberlo logrado, de no haber desertado de haber continuado de haber conseguido graduarme, obviamente como dices falta muchos más años por delante y ahorita en estos tres años pues la verdad es que estoy viviendo el sueñocómo lo calificaría como lo que es vivir un sueño feliz en estos tres años haciendo lo que me gusta”, comentó Adriana, quien lleva siete partidos como titular en el actual torneo.

Por otro lado, Zellyka cuenta lo complicado que es su ritmo de vida, prácticamente siendo “futbol-entrenamiento-hospital-dormir” y en algunas ocasiones vive semanas en las que realiza un viaje, juega un partido y después permanece 36 horas en el hospital.

“Yo calificaría ambas carreras con 10 de 10, en cuanto a lo complicado creo que las dos tiene su toque difícil creo que son los retos, en la parte del fútbol creo que soy una persona muy exigente conmigo misma siempre intento estar a tope siempre e intento estar en el mejor y la dificultad de la medicina, creo que todos sabemos que así como es hermosa es súper competitiva tienes que estar siempre actualizado, tienes que estar siempre estudiando, leyendo, aprendiendo y creo que es una es una carrera muy demandante el hecho de estar en el hospital como te comento hay veces que me toca estar más de 36 horas en el hospital”.

El fútbol y la medicina, dos caminos unidos

Pero ningún reto es tan grande como su amor al futbol y sus ganas de dejar una huella en importante en las rojinegras del Atlas y ¿por qué no? Pensar en el primer campeonato para el equipo tapatío en la Liga BBVA MX Femenil.

“Ser campeona con Atlas creo que es uno de mis objetivos desde que entré a jugar fútbol profesional y sin duda creo que estamos en un camino donde nos estamos acercando a eso”, puntualizó la atacante Adriana Iturbide.

Te puede interesar: Ellas son las 5 Jugadoras con más partidos en la LIGA BBVA MX Femenil

“Uno de mis objetivos es ser campeón con el Atlas y por ahí llegar a tener una convocatoria con selección nacional es uno de mis objetivos a corto mediano plazo”, finalizó Zellyka Arce.