Charlyn Corral firma con equipo de la Liga MX

Luego de que el Atlético de Madrid anunciara la salida de la mexicana Charlyn Corral de sus filas, Pachuca hizo oficial el fichaje de la delantera de cara al Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Corral verá su primera aventura en la Liga Femenil de nuestro país luego de militar durante dos temporadas con las Colchoneras, equipo en el que logró ocho anotaciones en 21 partidos jugados en la Primera División Femenina de España.

A través de sus redes sociales, el club de la Bella Airosa le dio la bienvenida a Charlyn Corral. Además de anunciarla como refuerzo, el equipo dio un mensaje de respeto en busca de erradicar el grito homofóbico en los partidos de la Selección Mexicana.

Charlyn Corral se consagró en España

Por su parte, Corral publicó un video en el que agradece a España por la oportunidad brindada, pues además de militar con el Atlético de Madrid, también formó parte del Levante, equipo en el que despegó su carrera logrando 45 anotaciones en La Liga.

“Vuelvo al hogar que me dio la vida, un lugar donde hasta hace unos años me era imposible jugar al fútbol profesional. Un lugar en el que todavía me quedan sueños por cumplir. Regreso en mi mejor momento para ayudar a crecer al fútbol en mi país y disfrutar a mi gente”, mencionó Corral tras su regreso para jugar en México bajo los colores del Pachuca.

Cabe recordar que Charlyn Corral inició su carrera profesional en el Merilappi United de Finlandia, posteriormente, en 2015 firmó con el Levante y fue para 2016 que se anunció la creación de la Liga MX Femenil, la cual vio su primer campeonato durante el Apertura 2017 y se ha ido consolidando con el paso de los años.

