A veces tener miedo es bueno: Carlo Ancelotti

Madrid, España. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señala que siente “miedo” antes de los partidos grandes, como el clásico que jugará ante Barcelona en el Camp Nou, y asegura que si no se siente “te enfrentas al león pensando que es un gato”.

La Barra Libre de David Medrano | Árbitros del Clásico | Parte 2

“Mi sensación es la misma en este tipo de partidos. La preocupación es normal y a veces el miedo es claro. Son sensaciones positivas porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato”, apunto en conferencia de prensa previo al clásico español.

“El miedo es una sensación bastante constante, positiva. Es una buena sensación. Afortunadamente no estoy aterrorizado por un partido porque hay cosas peores en la vida que perderlo. También siento confianza porque tengo un equipo fuerte, con jugadores de muchas cualidades, técnicas, físicas pero sobre todo mentales”, asumió.

Para el técnico italiano el duelo entre Barcelona y Real Madrid no es un pulso entre Ansu Fati y Vinicius Junior como referentes. “Todavía los dos son jóvenes, tienen que demostrar lo que pueden hacer en sus carreras”, declaró, y resaltó que la grandeza del duelo no se rebaja por la pérdida de estrellas.

“Es un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los mejores del mundo. No está Cristiano y no está Messi, cambian las plantillas y llegan otros jugadores, pero no cambia que los dos equipos lucharán por la competición como siempre”, afirmó.

Ancelotti respeta al Barcelona aunque no esté Messi



Por último, en su análisis del Barcelona apuntó que pese a que ya no está Messi, la dificultad no se rebaja. “Es un equipo que mantiene la misma identidad, sistema de juego, juega bien al fútbol. Ha cambiado los jugadores, no está Messi pero tiene otros muy buenos, los jóvenes del barca son fantásticos. Nuestra sensación no puede cambiar sobre un partido que siempre ha sido difícil y siempre lo será".

Con información de EFE