Abidal revela por qué Neymar no regresó al Barcelona

En el verano de 2019 se habló hasta el cansancio sobre el posible regreso del delantero brasileño Neymar al Futbol Club Barcelona, en donde militó del 2013 al 2017, antes de partir por la puerta trasera del conjunto culé, a la capital francesa para unirse a un Paris Saint Germain que pagó 222 millones de euros de cláusula para poder llevarse al artillero.

Desde ese día la relación Barça-Neymar sufrió una rotura casi irreparable que llegó hasta los tribunales. Sin embargo, después de dos años en el Parque de los Príncipes, Neymar intentó volver a vestirse de blaugrana.

El entonces director deportivo del Barça, Eric Abidal, detalló la razón por la cual eso no pudo ocurrir. “Diez días antes del final del período de fichajes, fui a París para hablar con Leonardo (director deportivo del PSG). Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar”, reveló al diario británico The Telegraph.

Te puede interesar: Rafa Márquez dejó de ser entrenador

En su momento el mismo Messi veía con buenos ojos la vuelta del brasileño a las filas del club catalán, no tanto así la directiva, que a pesar de prometer que no incorporaría a Griezmann, ya lo había hecho. “El presidente decidió fichar a Griezmann. Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, por lo que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, se podría haber fichado al jugador. Pero no sucedió”, relató Abidal.

Tensión entre Eric Abidal y Lionel Messi

Cuando se confirmó que Neymar Jr. no saldría del París, comenzó a construirse una tensión entre Messi y Abidal, que más adelante tendría aún más capítulos. “No creo que se haya hecho todo lo posible por fichar a Neymar”, acusó Leo.

Cuando fue despedido el técnico Ernesto Valverde, Abidal indicó que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”, y Messi no tardó en responder públicamente: “Creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, expuso a través de redes sociales.

Te puede interesar: David Beckham no descarta tener en Miami a Cristiano y Messi

No obstante, Abidal confía en que esos roces ya hayan quedado atrás: “No tengo que arreglar nada con Messi. Nuestra relación no ha cambiado desde mi punto de vista. Desde su punto de vista, no lo sé. Pero para mí la situación se acabó, finalizó.