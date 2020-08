Afición de Leganés acude al estadio para despedir a Javier Aguirre

Madrid, España.-¡Todo un héroe! A pesar de que el Leganés descendió a La Liga Smartbank, Javier Aguirre estuvo a punto de lograr el milagro y su equipo se despidió de cara al sol al empatar 2-2 ante el campeón Real Madrid.

Esta situación provocó que un puñado de aficionados acudiera al Estadio Butarque al término del partido para despedir entre aplausos y ovaciones al ‘Vasco’ Aguirre, momento que fue captado por Javier Martín, periodista del Diario As.

📽Aguirre se marcha ovacionado por los hinchas que quedan por Butarque. pic.twitter.com/BdAO8kgvxU — Javier Martín (@kikomartin) July 19, 2020

El mérito del ‘Vasco’ fue quedarse a solo dos unidades de quedarse en primera a pesar de que tomó al equipo en una situación casi insostenible y de los últimos cinco partidos no perdió ninguno y tan solo recibió dos anotaciones. Además, la directiva vendió a sus dos grandes delanteros al Barcelona y Sevilla respectivamente.

“Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada. Es tiempo de reflexión”, aseveró el ‘Vasco’tras el encuentro para Movistar, dando a entender una posible despedida.

“Fue un tema de capacidades, no de actitudes. Gracias a la afición nos dejamos la piel. No pudo ser por pequeños detalles. Entregaron todo lo que tenían, nadie se guardó nada... Soy un pepinero más”, concluyó el exentrenador del Atlético de Madrid.