Ajax vs Besiktas cobertura en vivo | Champions League

México. Ajax, con el mexicano Edson Álvarez en la cancha, se enfrenta al equipo turco Besiktas en partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League.

Hay una sensación de bienestar en el Ajax por los momentos luego de un excelente arranque en su campaña, tanto a nivel doméstico como europeo. El campeón neerlandés ha lucido indetenible, anotando 29 goles durante sus últimos seis partidos oficiales (G6), y ya ha registrado la mejor diferencia de goles de la historia luego de siete jornadas de la Eredivisie (+29).

No es sorpresa que el Ajax comience este encuentro como claro favorito, especialmente luego de trasladar su impactante desempeño a nivel doméstico a la Champions League luego de que derrotara al Sporting por 5-1 en Portugal en la primera jornada de la fase de grupos. No obstante, un nuevo triunfo no debe darse por sentado, ya que el Ajax ha perdido cinco de sus últimos siete partidos disputados como local en la Liga de Campeones.

Besiktas estuvo invicto en esta temporada hasta su compromiso inaugural en esta fase de grupos de Champions League, donde perdió por 2-1 contra el Borussia Dortmund luego de que su defensa fuera vulnerada en menos de 20 minutos. El visitante ahora viaja para afrontar este partido con una amplia lista de ausencias y enfrenta una lucha cuesta arriba si desea obtener un resultado positivo en Amsterdam.

Jugadores a seguir de Ajax y Besiktas

La primera jornada vio al delantero del Ajax, Sébastien Haller, convertirse en el primer jugador en anotar al menos cuatro goles en su primer partido en Champions League (excluyendo fases clasificatorias) desde que lo hiciese Marco van Basten en 1992. Se espera que el recién llegado Kenan Karaman haga acto de presencia para el Besiktas en este choque, el delantero marcó tres de sus últimos cinco goles a nivel de clubes mediante cabezazos.