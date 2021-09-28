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Fútbol

Exigen a Lionel Messi servirle a Kylian Mbappé en el PSG

EL ex futbolista Nicolás Anelka hizo una polémica declaración entorno al argentino Lionel Messi y su compatriota Kylian Mbappé.

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Escrito por: Azteca Deportes

La llegada del argentino Lionel Messi causó revuelo en el mundo del futbol, tras una polémica salida del Barcelona, con la llegada de la "Pulga" en el París-Saint Germain se puso en del radar como uno de los planteles más poderosos de Europa, aunque eso no es del todo positivo, pues los egos se concentrarán en el vestidor liderato por el entrenador, Mauricio Pochettino.

Los problemas con la joya francesa, Kylian Mbappé han salido a la luz poco a poco, pues al parecer la buena relación con Neymar se acabó y con el resto del equipo comienza a tener fricciones. Ante estos rumores, el ex futbolista Nicolás Anelka defendió a Mbappé y le tiró un dardo a Lionel Messi.


"Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo”, comentó el “Puma” a Le Parisien.

Para el mundialista en Sudáfrica 2010, el tener a la “Pulga” no garantiza títulos, añadió que es un equipo que todo el mundo quiere pero le falta un título europeo, es decir la UEFA Champions League.

“Es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas”, reveló.

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Problemas de Kylian Mbappé con Neymar

Salió a la luz el sábado pasado durante el partido contra el Montpellier de la Ligue 1 y fue revelado por la cadena de televisión Canal+, pues en leyó los labios de Mbappé.

Tras salir de cambio, el francés no escondió su frustración y dijo a un compañero: "Ese pordiosero no me la pasa”, haciendo referencia al brasileño Neymar.

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