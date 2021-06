¡ATENCIÓN! Antoine Griezmann alcanzaría a Carlos Vela en la MLS

Antoine Griezmann, delantero del FC Barcelona y la Selección Francesa, externo sus intenciones de jugar en la MLS, Liga en donde actualmente milita el mexicano Carlos Vela, todo esto una vez que finalice su contrato con la institución blaugrana.

El delantero, campeón del mundo en Rusia 2018, registra dos temporadas de altibajos con la camiseta culé y ha sido criticado pues no ha estado a la altura luego de ser fichado por 120 millones de euros, procedente del Atlético de Madrid.

Las palabras de Antoine Griezmann donde desvela su interés por jugar en la MLS

Griezmann explicó que aún buscará competir a un alto nivel en Europa, pero que en su momento le gustaría emprender una aventura en la MLS.

“Mi contrato con el Barcelona es hasta junio de 2024 y después de eso creo que es el momento más adecuado para ir a Estados Unidos”, adelantó el francés campeón del mundo.

Subrayó que ama Estados Unidos, su cultura y el basquetbol, deporte que del mismo modo atrae a Carlos Vela.

“Amo ese país, esa cultura, la NBA y las ganas de descubrirlo me llaman. Pero si iría sería para ser bueno en el campo y ganar la MLS, no llegar cuando ya no tenga nada en las piernas y lucirme para nada en el campo”, comentó Antoine Griezmann en entrevista para el diario francés Le Figaro.

A pesar de no tener el rendimiento esperado con el FC Barcelona, Antoine Griezmann es un jugador vital para su país y las aspiraciones de la Selección Francesa en la Eurocopa 2020. Los dirigidos por Didier Deschamps tienen la misión de lograr lo que no pudieron en la edición 2016 del torneo continental cuando fueron anfitriones: ser campeones de Europa.

Antoine Griezmann debutó a los 18 años de edad en la primera divisón española con la Real Sociedad; después de cinco años con la camiseta del club de San Sebastián, se mudó a la capital de España para jugar con el Atlético de Madrid durante cinco temporadas; actualmente, juega para el FC Barcelona y tiene contrato vigente por tres años más.

Junto a Carlos Vela, Antoine Griezmann, jugó en la Real Sociedad por tres temporadas. Ambos salieron del equipo: el francés al Atlético de Madrid y el mexicano al LAFC de la MLS. Ahora, el delantero, campeón del mundo en Rusia 2018 persigue la realidad del jugador canterano de las Chivas: jugar en el futbol estadounidense y disfrutar de la cultura del país de América del Norte.