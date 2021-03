Argentina prohibe vuelos con México, Brasil y Chile por el COVID-19

El Gobierno Nacional de Argentina determinó que, a partir de mañana, los vuelos desde y hacia México, Brasil y Chile quedan suspendidos como una medida para intentar contener la propagación del covid-19. De inmediato surgió la preocupación en el ámbito futbolístico, y es que las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya se están disputando. ¿Dicha medida afectará o no a los equipos con participación internacional?

La respuesta es no. El futbol no será afectado y las competencias sudamericanas se podrán realizar con normalidad en suelo argentino. Tanto los torneos a nivel de clubes como la Copa América (de la cual Argentina comparte la sede con Colombia) no están en riesgo a pesar de las restricciones recientemente anunciados por el gobierno de Alberto Fernández.

Los protocolos establecidos por la CONMEBOL a mediados del año pasado seguirán en funciones, y son la clave para que las autoridades argentinas permitan el acceso de las delegaciones extranjeras. Dentro de las directrices establecidas por el órgano rector del futbol sudamericano destaca que todos los equipos están obligados a viajar en vuelos chárter para evitar contacto con otros pasajeros, la realización constante de pruebas de covid-19 y el distanciamiento social dentro de los hoteles.

La burbuja de la CONMEBOL, de acuerdo al propio organismo dio resultados en las ediciones 2020 de la Libertadores y la Sudamericana en un 99% de efectividad. Situación por la cual ambos torneos se llevaron a cabo sin grandes sobresaltos y, es por ello, que el futbol no se verá afectado por las nuevas medidas impuestas desde la Casa Rosada.

El descontrol de la pandemia en Brasil, en donde se registraron 100 mil contagios en un solo día en esta semana, fue uno de los motivos principales por los que los altos mando argentinos decidieron imponer estas restricciones. Y es que la situación en la región se agrava, pero, por lo pronto, la confianza en los protocolos establecidos por la Confederación Sudamericana de Futbol parece suficiente para que la pelota no se vea afectada.

