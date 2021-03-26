En Catar no respetan los derechos humanos

La sede del Mundial de 2022 atraviesa una crisis social bastante fuerte. Catar se ha puesto en los ojos de todo el mundo, tras darse a conocer las condiciones en la que viven los trabajadores que laboran en torno a los preparativos del tan esperado certamen.

La palabra esclavitud y violación a los derechos humanos son las que más se leen o se escuchan en cualquier portal de internet o programa televisivo. Hasta el momento van más de seis mil 500 personas las que han perdido la vida en los preparativos.

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Las jornadas laborales son largas, y la fatiga se hace presente en la salud de los obreros. Los accidentes en las mismas obras han terminado con la vida de algunos de ellos. Y, por si fuera poco, el salario para los trabajadores es menos que el mínimo.

Esta situación ya hizo eco en el mundo y empieza a tener consecuencias. La Selección de Alemania en su partido contra Islandia, correspondiente a la primera fecha de las eliminatorias mundialistas, los jugadores portaron camisas negras que llevaban la frase Human Rights en español “Derechos Humanos”, como protesta ante la lamentable situación que se vive en el país asiático.

Por su parte, el equipo de Liverpool, de la Premier League de Inglaterra, también ha tomado una postura al respecto. Previo a su participación en el mundial de clubes del año pasado decidió no hospedarse en un lujoso hotel donde tenían ya la reservación porque se dieron cuenta que los trabajadores eran tratados de mala manera y recibían sueldos miserables.

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Falta poco más de un año para la justa mundialista, el mundo entero espera que se pueda resolver esta situación que está costando la vida de personas.

