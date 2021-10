Atlético de Madrid vs Barcelona, alineaciones confirmadas | La Liga

En un ambiente convulso tras la derrota ante el Benfica que le complica el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones y con Koeman prácticamente sentenciado a la espera de que Joan Laporta le encuentre un sustituto, surge un partido que podría ser el último del técnico neerlandés, que, además, no se podrá sentar en el banquillo del Wanda Metropolitano por sanción.

Tras este encuentro llegará el parón de selecciones, que dejará a la dirección deportiva del Barça con 15 días por delante para decidir quién será el sustituto. Xavi Hernández, Andrea Pirlo y Roberto Martínez son los principales candidatos.

Este viernes, Laporta estuvo toda la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper sin que se viera en ningún momento con Koeman, algo que no pareció gustarle demasiado al técnico azulgrana. “Una vez más a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad”, explicó en la rueda de prensa previa al partido.

Por si las malas noticias en el Barça fueran pocas, el club anunció la baja de Pedro González, ‘Pedri’, a causa de una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda tras haber reaparecido ante el Benfica el miércoles.

La novedad en la convocatoria del Barça es Jordi Alba, que recibió el alta médica tras haberse recuperado de la lesión en el bíceps femoral.

El Atlético se sostiene de las individualidades

Ni fiable ni contundente ni agresivo, el Atlético es un colectivo en duda por ahora en esta campaña, agarrado a las individualidades, a los lapsus rivales y a los últimos minutos para ganar más partidos de los que ha merecido: cinco de los nueve duelos que ha disputado, en los que, en muchos casos, han coincidido todos esos factores.

Al Getafe y al Milan los remontó, no sin apuros, ya con superioridad numérica sobre el campo, con tantos en los instantes finales. En el minuto 99 venció al Espanyol en el RCDE Stadium y en el 95 empató 2-2 contra el Villarreal, aunque entonces sí había merecido la recompensa como mínimo de la igualada, sino el triunfo. Al Elche lo doblegó por un fallo, en Vitoria perdió con justicia y contra el Athletic y el Oporto empató a nada... Y pudo perder.

El Atleti no tiene tanta pegada. Le falta velocidad, con y sin balón. Y a continuación su nuevo plan para enfrentar al Barça.

Alineaciones del partido

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Joao Félix y Luis Suárez.

👥¡ 1⃣1⃣ sobre el campo... Millones en todo el mundo! ⚪🔴👇 pic.twitter.com/6KkNahRnQk — Atlético de Madrid (@Atleti) October 2, 2021

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Mingueza; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Nico, Coutinho y Memphis.