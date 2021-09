Barcelona está en quiebra... esa es la realidad

Berlín, Alemania. Uli Hoeness, ex presidente de Bayern Munich, declaró en entrevista para Radio Baviera (BR), que en Alemania el equipo de Barcelona sería “un caso para un juez responsable de insolvencia… En realidad el Barcelona está en quiebra”.

Uli Hoeness reveló que cuando que el defensa austriaco David Alaba, que ha fichado por el Real Madrid, le comentó que su sueño era jugar en el Barcelona él le había preguntado si quería negociar el fichaje con el presidente o con el administrador de la quiebra.

Te podría interesar: Nacho Ambriz, “fastidiado” de su situación con el Huesca

Los comentarios del ex presidente del Bayern Munich se realizan justo horas antes de que el Barcelona y Bayern Munich se enfrenten en la fase de grupos de la Champions League, partido que se jugará en la cancha del Camp Nou.

Hoeness en su estadía como directivo del actual campeón de la Bundesliga siempre fue partidario de cierto grado de contención en el gasto para evitar desequilibrios futuros.

En sus declaraciones a Radio Baviera, Hoeness apuntó que él también es partidario de ir en determinados momentos hasta el límite de las posibilidades financieras pero agregó que en momentos en que la refinanciación no es clara “hay que decir que no y aceptar que no se va a ganar la Champions League”.

Cristiano Ronaldo y Messi son futbolistas que nunca volverá a haber



Al ser cuestionado acerca de nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Sergio Ramos, Hoeness opinó que se trata de futbolistas de un tipo que “durante mucho tiempo o tal vez nunca volverá a haber”.

Te podría interesar: América líder tras ganarle al 11, 12, 14, 16 y 18 de la tabla general

“Luego el futbol volverá a empezar y el FC Bayern tiene que ser fuerte. En los próximos dos años la divisa debe ser cerrar los ojos y tratar de ganarles (a los clubes como más recursos económicos”, dijo.

“Sin embargo tratar de superarlos con concesiones económicas a los jugadores es algo que no va a funcionar”, finalizó el alemán.

Con información de EFE