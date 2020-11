Se molesta David Alaba con directiva del Bayern Munich

No todo es miel sobre hojuelas en el campeón de Europa. La calma que rodeaba al Bayern Munich llegó a su fin. David Alaba no se guardó nada y, a través de los medios de comunicación, manifestó su molestia por la manera en que el club ha manejado su posible renovación.

El austriaco habló en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante el Salzburgo por la Champions League, y se refirió a la cúpula directiva del club. Y es que el futbolista se encontraba negociando una extensión de cinco años a su contrato, que vence en junio de 2021. Pero se sorprendió, y enojó, debido a que se enteró a través de la prensa de que las negociaciones estaban caídas.

“Me enteré como todos los demás, a través de las noticias. No puedo decir como continuaremos a partir de este punto. Estoy contento de jugar en el Bayern, y de ser parte del equipo. Pero sobre como lucirá el futuro después de la tarde de ayer, no lo puedo saber. Nadie del club ha hablado conmigo de manera oficial.

¿Qué sucedió ayer? Herbert Hainer, presidente del cuadro muniqués, informó que el club retiró la oferta de renovación por cinco campañas luego de que el agente del jugador rechazó la última propuesta presentada por la institución.

Finalmente, Alaba se mostró decepcionado con el club por no haber salido a desmentir las cifras que se publicaron con respecto a su salario, y que dañó su imagen ante los fanáticos, y fue lapidario al asegurar que “entiendo perfectamente a los fans. Me hubiera gustado que las cosas internas hubieran permanecido así. Los números que se mencionaron no corresponden con la realidad y estoy triste y decepcionado porque el club no las desmintió".

Se iría un histórico

De esta manera, todo indica que David Alaba abandonará el próximo verano al club al que llegó en 2008, y con el cual conquistó 23 títulos entre los que destacan 2 Champions League y 9 títulos de la Bundesliga.