Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid se redimen en Milan

Con una nueva remontada culminada en el tiempo añadido, tras una batalla que duró cien minutos en San Siro, el Atlético Madrid enderezó este martes su camino en la Liga de Campeones gracias a un valioso 1-2 contra el Milan, decidido por un gol del francés Antoine Griezmann y un penalti transformado en el minuto 96 por el uruguayo Luis Suárez.

Tras las épicas victorias contra el Espanyol, con gol decisivo en el 99, y contra el Getafe, lograda en el 90, y el revés evitado ante el Villarreal en el 95, el Atlético de Diego Pablo Simeone se confirmó infinito. Sacó su alma competitiva, tras un mal arranque y el gol de la ventaja milanista del portugués Rafael Leao, y remontó para colocarse segundo en solitario, con cuatro puntos, a dos del Liverpool, líder tras su contundente 5-1 al Oporto.

La solución del Cholo a la falta de brillantez ofensiva vista en los últimos tiempos, con solo dos goles en cuatro partidos, fue un once realmente ofensivo en los últimos 25 minutos contra un Milan al que se le iba agotando la gasolina. Griezmann, Suárez, quien rompió su sequía europea a domicilio que duraba desde hacía 25 partidos y seis años, Correa, Rodrigo de Paul y Thomas Lemar, todos en el campo a la vez, construyeron una remontada clave para evitar que se le complicara notablemente la campaña europea. El mexicano Héctor Herrera se quedó en la banca.

El conjunto colchonero que llegaba a San Siro con un solo triunfo en los últimos cuatro partidos, con dos goles marcados, no pudo contener el ímpetu milanista pese a los tres centrales alineados por Simeone, el español Mario Hermoso, el brasileño Felipe Monteiro y el uruguayo José María Giménez.

El meta esloveno Jan Oblak lo sostuvo con una gran parada en el minuto 19 en un mano a mano con el croata Ante Rebic, pero nada pudo hacer un minuto después, cuando Leao le fulminó con un disparo cruzado, raso, que acabó al fondo de la red tras pasar por debajo de las piernas de Giménez para el 1-0 del Milan.

Atlético, con un 0-1 adverso y un hombre más, dejó su pasividad e intentó ganar metros. Apoyado por la zancada de Marcos Llorente, empezó a generar peligros.

Tras más de cincuenta minutos con diez, el Milan empezó a dar señales de cansancio y el empuje del Atlético se hizo irresistible, hasta que, en el 84, Griezmann sorprendió a Romagnoli y remató de volea una asistencia de Renan Lodi.

Los últimos minutos fueron un monólogo del Atlético que acabó con un penalti otorgado por el VAR por una mano del francés Pierre Kalulu en el área. Suárez, que no marcaba desde 2015 a domicilio en Liga de Campeones, disparó por el centro, superó a Maignan y dio el triunfo a un Atlético infinito.

Griezmann “se encontró"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras su gol y el triunfo contra el Milan en la Liga de Campeones, que “no” se “encontraba” en su vuelta al conjunto rojiblanco hasta esta victoria.

“También hay una parte de razón (a las críticas), porque no estaba cómodo, no me encontraba y al final, por trabajo, por confianza de los compañeros, del entrenador que me sigue poniendo, sólo puedo mejorar”, expresó.

“Es mucho cambio. Al final, se ha hecho el último día (su fichaje por el Atlético de Madrid), es otra táctica, otro vestuario, otra manera de jugar y claro que cuesta, porque al final son muchos cambios, todo diferente y hay que acostumbrarse lo más rápido posible, porque el entrenador y mis compañeros me necesitan, pero creo que noches como ésta me van a ayudar a mejorar”, sentenció.

EFE.