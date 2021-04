Chicharito Hernández, el mejor futbolista de la semana en la MLS

Tras el doblete de Javier Chicharito Hernández en el arranque de la Temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS), donde su equipo, el LA Galaxy, se impuso 3-2 sobre el Inter de Miami, el delantero mexicano fue elegido como el mejor jugador de la Jornada 1 de la MLS.

Chicharito Hernández fue protagonista en la victoria del Galaxy, situación que también lo colocó dentro del 11 ideal en la primera semana de la MLS. CH14 destacó no solo por los goles conseguidos, sino por el nivel mostrado en el debut del conjunto dirigido por Greg Vanney, acumulando un total de cuatro disparos a portería, una precisión del 82% en sus pases y obtuvo una calificación de 9.1 por el portal especializado en estadísticas Fotmob.

El Chicharito no anotaba gol desde el 4 de noviembre de 2020, en el empate a unos entre LA Galaxy y el Seattle Sounders del torneo pasado. Es decir, Hernández Balcazar tenía 165 días sin marcar un tanto.

https://twitter.com/MLS/status/1384246536247283728

Espera mejorar la calidad de la MLS

Hace una semanas el máximo goleador histórico de la Selección Azteca se mostró muy activo en redes sociales y concediendo varias entrevistas a diversos medios de comunicación donde aseguró que no está de vacaciones en la Major League Soccer.

“No vine aquí para pasar las vacaciones. Vine aquí para, de alguna manera, mejorar su liga. Quiero ver todos los jóvenes talentos de Estados Unidos mejorar como lo hacen mis compañeros de equipo en México”, dijo Chicharito.

Además Javier Hernández fue contundente previo al inicio de esta nueva temporada de la MLS y aseguró que retomará su nivel y que nunca se ha retirado de la selección.

“Lo que está en mi mente es la MLS. Ya hablé con mucha gente eso que no he cerrado la puerta de la selección, no ha cambiado nada. No tendría porque cambiar si no he jugado ningún partido, yo me tengo que abrir las puertas mostrando un buen nivel”, expresó Hernández en conferencia de Prensa.