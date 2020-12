Chicharito Hernández rompe el silencio en pleno 31 de diciembre

El delantero Javier Chicharito Hernández ha estado entre los reflectores este año 2020, por su poco rendimiento en el Galaxy y por la aparente relación desgastada con su esposa Sarah Kohan.

Justo en el último día del año 2020, Javier Hernández se ha encargado de hablar sobre diferentes temas en un posteo en sus redes sociales en el que acepta haber tenido un año complicado por fallecimientos, fracasos, le covid-19, pero que también tuvo momentos invaluables como el nacimiento de su segundo hijo.

En cuanto al tema de su esposa Sarah, Chicharito acotó que en este año llegó a su familia su hija Nala, quien se sumó a su otro hijo y su esposa para hacer un ‘equipazo’.

“Y por supuesto, nació Nala! Que fue capaz de volverme a hacer sentir ese amor incondicional imposible de escribir aquí. Y que llegó a complementar el equipazo con Sarah y el cachetón”, dijo Javier Hernández en su posteo.

Javier Chicharito Hernández y su año con el Galaxy

En cuanto a lo deportivo, Chicharito agradeció cómo lo aceptaron en Los Angeles y en el equipo del Galaxy, en donde recalcó que no pudo hacer lo suficiente, pero que se encuentra trabajando para que la temporada 2021 sea mucho mejor.

Entre lesiones, la pandemia, y bajas de juego, Chicharito se quedó lejos de su mejor versión, teniendo solamente 12 juegos en el año en el que logró la pobre marca de 2 goles anotados.

Chicharito Hernández ganó en 2020 un salario cercano a los 120 millones de pesos, solo contando por su contrato con el Galaxy, sin sumar cuestiones de patrocinios.

Pese a lo malo de su año, es el segundo jugador que más vendió camisetas oficiales con su nombre, solo por detrás de Carlos Vela.

“Empezando porque el Galaxy puso toda su confianza en mí y nos dio la oportunidad de mudarnos a Los Angeles, una ciudad que amé y me recibió increíble desde el primer momento que estuve aquí. Aún me falta mucho por demostrar, pero me estoy preparando a tope para lograr que este año entrante sea mucho mejor en cuestión de resultados”.