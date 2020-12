Los rumores que anuncian la inminente separación entre Chicharito Hernández y Sarah Kohan

Ciudad de México.- Lo que todo parecía como una gran familia feliz entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y la modelop australiana Sarah Kohan podría ya no serlo más.

Fuertes rumores anuncian una inminente separación entre la modelo y el astro mexicano y actual jugador del LA Galaxy.

Todo empezó en la redes sociales cuando Sarah Kohan, actual pareja del futbolista, compartiera unas fotografías acompañada de sus pequeños hijos Noah y Nala durante los festejos de Navidad. Lo raro de todo esto es la sorpresiva ausencia del Chicharito, quién al parecer no celebró la Navidad con su esposa e hijos.

Los rumores empezaron a ir en aumento cuando en las fotografías subidas por la modelo australiana subió una foto con sus hijos y escribió “Merry Christmas from me and my little family”, escribió la modelo para acompañar la fotografía, deseando una feliz navidad a sus seguidores de parte de ella y de su pequeña familia.

Lo que más llamó la atención fue que al día siguiente de haber subido esa foto, la modelo compartió en su perfil de Instagram una pequeña historia con una reflexión haciendo énfasis a lo que es tener que alejarse o dejar ir a una persona, que en este caso sería ‘Chicharito’.

“La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación (...) Déjalo extrañarte y déjalo ir”

Envueltos en polémicas y escándalos

Sin duda, el 2020 no ha sido un año fácil para Chicharito y Sarah, ya que se han visto envueltos en varios escándalos sobre una supuesta infidelidad de parte de la modelo y donde se involucraba a Diego Dreyfus sobre la supuesta paternidad de su hijo mayor, Noah.

Hasta el momento, aún no ha hecho oficial alguna separación entre ella y el futbolista.