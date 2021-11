Christian Pulisic, en la mira del Barcelona

Después de que el Barcelona hiciera oficial el fichaje del lateral brasileño Dani Alves con el Barcelona, el conjunto Blaugrana ya tendría en la mira a su segundo refuerzo de cara al mercado de invierno y se trata ni más ni menos que del delantero estadounidense Christian Pulisic.

De acuerdo a diversos medios en España, el llamado Capitán América, sería una de las principales opciones de Xavi Hernández para apuntalar la delantera del equipo, pues la posible baja del argentino Sergio “El Kun” Agüero, debido a un problema de salud, llevaría al timonel español a buscar nuevas opciones para fortalecer la plantilla.

Christian Pulisic tiene contrato con el Chelsea de Inglaterra, hasta el 2024, sin embargo las lesiones constantes del extremo de 23 años, lo han dejado que luzca este temporada en la Premier League, muestra de ello es que apenas ha jugado cuatro partidos en la temporada y ha sumado un gol.

Chelsea dejaría salir a Pulisic sin problemas

Es por ello que el entrenador de los Blues, Thomas Tuchel, no tendría problema con dejar salir al delantero estadounidense, pese a tener una gran relación con Pulisic, pues la venta de Pulisic significaría una gran inyección de dinero en el próximo mercado de fichajes, con lo cual el Chelsea y Tuchel tendrían opciones para reforzar al equipo con la llegada de nuevos jugadores.

Otro punto vital dentro de la negociación para que Pulisic llegue al Barcelona, sería la gran relación que tiene con su compatriota Sergiño Dest, el cual ya habría hablado con el Capitán América para que considere la oferta de llegar al conjunto blaugrana.

Sin embargo Christian Pulisic no sería el único futbolista que Xavi busca fichar para reforzar el equipo, los nombres de Callum Hudson-Odoi y Hakim Ziyech también se encuentran en el radar blaugrana. Lo cierto es que el Barcelona atraviesa por una crisis no solo deportiva sino económica.