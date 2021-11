“Pude perder la vida": ‘Chucky’ Lozano por lesión en Copa Oro

Hirving ‘Chucky’ Lozano, delantero de la Selección Azteca, reveló a Azteca Deportes que la lesión que sufrió en la Copa Oro 2021, en duelo ante Trinidad y Tobago en el mes de julio, pudo costarle la vida por el impacto tan fuerte que recibió por parte del arquero trinitario, Marvin Phillip. Además, “Chucky” áceptó que temió por su carrera y por su familia en caso de no poder volver a jugar futbol.

Te podría interesar: El club que pagaría 100 millones de euros por el ‘Chucky’ Lozano

Hirving Lozano revela que pudo morir en la cancha

“La verdad muchos doctores que fue de milagro, milagro de quedarme paralítico, milagro de perder el ojo. Me dijeron ‘Tú pudiste perder el ojo y hasta la vida’ por como fue el golpe y ‘tú te salvaste de milagro, no sé cómo pudiste salvarte, pero fue algo muy fuerte’. Muchas cosas me pasaron por la mente, como tengo dos hijos y pensar ‘Ya no trabajo, ya no genero dinero o ya no puedo ni moverme para poder jugar con ellos', fueron muchas cosas difíciles” dijo Lozano en entrevista con David Medrano.

Los detalles de la lesión de el ‘Chucky’ Lozano

Más de un mes estuvo fuera de actividad por la lesión en el cráneo que sufrió el 11 de julio. El delantero mexicano reapareció con su club, el Napoli, el 22 de agosto. Ahora ya volvió a jugar constantemente con el equipo italiano y es titular indiscutible con la Selección Azteca.

“La lesión fue muy fuerte, si la pasé dura. Si vinieron muchos fantasmas en esa lesión. Gracias a dios lo superé, con el apoyo de mi familia, con mi esposa, pero bueno ese proceso de recuperación me costó mucho porque yo llegué muy tarde a la pretemporada. Bueno no hice ni pretemporada. Una semana antes del torneo. Entonces si me afectó un poco el ritmo, pero voy mejorando cada partido. Hay que siempre entregar el máximo en la cancha”. Concluyó el “Chucky”.

El martes 16 de noviembre del 2021, el conjunto mexicano enfrenta a la selección canadiense de visita en Edmonton, tras sufrir la derrota ante Estados Unidos y muy probablemente Hirving volverá a ser titular para comandar el ataque azteca.

Te podría interesar: Club italiano atacó la serie de Maradona por “difamación”