Dalma Maradona ‘escapó' de la manifestación por la muerte de su padre

El 10 de marzo se llevó a cabo la marcha para exigir justicia por la muerte de Diego Armando Maradona. La cita fue en el Obelisco de Buenos Aires, y la polémica se desencadenó porque Dalma Maradona, acompañada por su hermana Gianinna y Claudia Villafañe (madre de ambas), solamente estuvieron presentes durante 10 minutos.

La presencia fugaz de la única esposa que tuvo Maradona y sus dos hijas, desvió el foco del objetivo real de la manifestación. En distintos medios se especuló que la “huída” se debió a que la gente estaba insultando a Claudia, debido a que Maradona la tenía demandada y la acusó de robo en diversas oportunidades. También se dijo que las tres fueron a refugiarse a un hotel para evitar problemas con el público reunido en el icónico monumento.

La mayor de las hijas de Diego, decidió terminar con las polémicas y, a través de sus historias de Instagram, dio su versión de los hechos y señaló a los verdaderos responsables de que ella, su hermana y su mamá, quienes arribaron a la cita portando una manta con la leyenda “condena social y judicial para los culpables”, debieron alejarse del contingente.

Les molestó la presencia de la prensa

“Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima, fue imposible seguir avanzando PORQUE LA PRENSA también empezó a empujar a la gente y no nos pareció la forma. No fuimos a dar notas porque EL OBJETIVO NUESTRO NO ERA ESE. Nadie insultó a mi mamá como quieren INVENTAR (todo lo contrario)”.

Además, Dalma Maradona, explicó que no se fueron a esconder al hotel. Sino que se dirigieron a dicho establecimiento porque sus vehículos estaban en su estacionamiento. De esta manera la mayor de las hijas del 10 dejó claro que abandonaron el lugar por lo caótica que se estaba tornando la situación y que potencialmente ese caos se podría convertir en un peligro para ellas y el público en general.

Finalmente, Dalma expresó su agradecimiento con el siguiente mensaje: “Gracias a mis amigos que me acompañaron y gracias a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá. Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada, porque como todos saben fuimos SOLO A PEDIR JUSTICIA”, cerró la hija de Diego Armando Maradona.

