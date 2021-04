David Beckham protagonizará una serie de futbol

David Beckham tiene un nuevo proyecto en sus manos. El ex futbolista tendrá su propia serie de televisión con título “Save Our Squad” (Salva nuestro equipo). En la nueva producción que tendrá Disney Plus, el inglés entrenará a un equipo de jóvenes londinenses que pasará dificultades por sobrevivir a su liga.

Las serie será grabada en el este de Londres, en los campos donde el ex jugador del Real Madrid y del Manchester United jugó de pequeño. Sean Doyle será el productor ejecutivo de la serie, coproducida por Twenty Twenty y Studio 99.

“Es maravilloso hacer Save Our Squad con Twenty Twenty para arrojar luz sobre el tipo de futbol al que jugué mientras crecía y que significó tanto para mí en los inicios de mi carrera de futbolista. He sido muy afortunado porque mi carrera como jugador ha sido larga y plagada de éxitos. Y ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado convirtiéndome en su mentor. Desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el fútbol y es absolutamente genial trabajar con Disney+ en este proyecto”, compartió Beckham.















Tiene experiencia como actor

Sir David Beckham, nombrado así por la Reina de Inglaterra, ya incursionó en el mundo de la actuación en múltiples ocasiones. Una de las más recordadas por todos los mexicanos es cuando lo vimos junto a Kuno Becker en la película de gol representándose a él mismo, cuando era parte del conjunto merengue y era compañero de Santiago Muñez, personaje del actor mexicano.

Incluso ya compartió pantalla con uno de los súper héroes más famosos del mundo, Deadpool. Sin embargo solo fue un comercial promocional para la segunda entrega de la cinta. Ahí el héroe le pide disculpas al ex futbolista por hacer un chiste sobre él en su primer largometraje.

Esta serie podría generar una gran aceptación en la audiencia por lo que significa el inglés para el futbol y también para el espectáculo. ¿La verán?