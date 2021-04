En México menosprecian todo: Alan Pulido

Desde principios de 2020, cuando firmó con el Sporting Kansas City, Alan Pulido ha manifestado admiración por el crecimiento de la MLS y no ha ocultado su creencia de que, en varios ámbitos, ésta ya superó a la Liga BBVA MX.

Normalmente, su discurso se ha enfocado en alabanzas hacia el futbol estadounidense; sin embargo, esta vez, el atacante dejó ver que siente aversión por la cultura de un sector de la afición –y sociedad- mexicana.

“Siempre lo he dicho, en México menosprecian todo y tanto es así que, a nosotros los mexicanos, que somos de ahí y que de repente jugamos en otros países, que estamos haciendo bien las cosas, en lugar de ser considerados de una diferente manera, siempre tratan de menospreciarnos”, dijo, en conferencia virtual.

Alan Pulido nuevo jugador de la MLS

El exjugador de Tigres y Chivas reiteró que la percepción que existe en México con respecto a la Major League Soccer es errónea y, fiel a su costumbre, explicó los aspectos que, desde su punto de vista, constituyen una desventaja para el balompié azteca.

“En México, siempre tratan de menospreciar a la MLS. Si bien el nivel no está parejo, está a nada de poder estarlo y lo he dicho: en popularidad, yo siento que la MLS ha rebasado a la Liga Mexicana. Es por eso que muchos equipos de aquí exportan más jugadores a Europa”, señaló.

El circuito doméstico, sin embargo, no fue el único blanco para las palabras de Pulido, quien envió un mensaje contundente –aunque después suavizado- a los altos mandos de la Selección Azteca.

“El torneo pasado yo logré ser el máximo anotador de México con pocos partidos y siguen en la selección pidiendo llamados de otros jugadores que se naturalicen. Yo no tengo nada en contra de nadie. Sé que hay jugadores que tienen el nivel y eso me ayuda a no bajar los brazos. Este año va a ser muy importante, porque el que sigue viene el mundial y sé que puedo estar ahí", sentenció.