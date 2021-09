Defensa de Venezuela pide perdón a todos, menos a Messi

México. Adrián Martínez, defensa de la selección de Venezuela que casi fractura a Lionel Messi, ofreció sus disculpas por su acción a través de su cuenta de twitter pero no tuvo palabras para el astro argentino.

La fuerte entrada de Adrián Martínez 🇻🇪 sobre Lionel Messi 🇦🇷, que luego de ser revisada en el VAR 🖥️, le provocó la roja directa 🟥.pic.twitter.com/FofH7C2IcB — Hora Del Futbol (@horadel_futbol) September 3, 2021

Arrepentido por su accionar, que le costó la tarjeta roja directa apenas siete minutos después de haber saltado al terreno en sustitución de un compañero lesionado, Adrián Martínez publicó un mensaje en las redes sociales pidiendo disculpas al cuerpo técnico de la selección vinotinto, a sus compañeros y a la afición venezolana. A todo el mundo menos al propio Lionel Messi, que pese a la brutal entrada pudo continuar en el encuentro.

“Hoy no tengo palabras.

Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega.

Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la afición Vinotinto que nos apoya de corazón.

Amo a mi país y asumo mi responsabilidad”, escribión en su cuenta de Twitter.

Argentina derrotó como visitante a Venezuela por marcador de 3-1. Un partido en el que Messi sufrió una entrada muy violenta de la que milagrosamente salió ileso.

El argentino fue cazado y estuvo doliéndose en el suelo por algún tiempo. Pero cuando todo el mundo temía lo peor Messi pudo seguir jugando contra pronóstico y contribuir al triunfo de su equipo.

Por otro lado, Juan Román Riquelme, directivo del Boca Juniors y ex astro del futbol argentino, declara que no tiene ninguna duda que Lionel Messi ganará la Champions League con el Paris Saint Germain y después regresará al Barcelona.

“Creo que Messi ganará la Champions con PSG y se retirará en Barcelona. Espero que sí”, declaró Riquelme en entrevista agregando, “Ojalá que Messi en París siga disfrutando. No sé si es raro, pero todos estamos ilusionados verlo disfrutar con Mbappé y Neymar. Si no ganan la Champions ahora, no la ganan más”.

La negativa del equipo parisiono a vender a Mbappé, que termina contrato el próximo verano, hará posible que Messi pueda competir en la Champions League junto al delantero francés. Riquelme cree que será una temporada para disfrutar de esta delantera.