Dembélé se condena a no jugar en el Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reveló este martes que el jugador francés Ousmane Dembélé no aceptó ninguna de las propuestas del equipo, aún sabiendo que su rechazo lo condenaría a no jugar por seis meses.

Osumane Dembélé ha sido un caso peculiar en el Barcelona, pues desde su arribo al equipo procedente del Borussia Dortmund, como uno de los grandes fichajes en aquella temporada en todo Europa, el jugador no ha rendido lo que se esperaba, siendo su historia estrechamente ligada a las lesiones en la que faltan dedos para poder contabilizarlas.

Dembélé, sin embargo, siempre estuvo en consideración de los entrenadores y del grupo. A la llegada de Xavi Hernández, el español lo puso en la lista de jugadores que quería, aún cuando se pensaba que podría descartarlo por el tema de su fragilidad, aunque se apeló a una falla en la preparación física general del equipo y del cuerpo médico.

Rechazó propuestas de renovación Dembélé

Pero Xavi Hernández y la directiva, buscó que con Dembélé se firmara un acuerdo de renovación, pues su contrato vence en el verano del 2022, y en caso de no llegar a un acuerdo, su estancia general en el equipo sería desalentadora, pues ni hubiesen podido recuperar un centavo.

La idea era renovarlo y que siguiera en el club, o bien venderlo en este invierno para recuperar algo de dinero que mucha falta le hace al Barcelona, más allá de que trascendió que el cuadro culé habría tenido que pagar una suma al Borussia por venderlo antes de finalizar su contrato.

Lo que era rechazado, era que se fuera libre a medio año, algo que ahora parece que ocurrirá, y el propio presidente así lo entiende.

Laporta afirma que Dembélé tendría acuerdo con otro equipo

El presidente Laporta , lamentó que no pudiera llegar a una acuerdo, aún cuando le propusieron una buena renovación, o también recordó que lo vincularon a un equipo inglés que en su perspectiva le convenía mucho al jugador.

Por ello cree que Dembélé ya tiene un acuerdo con otro equipo , para integrarse en el verano, llegando gratis aún cuando estos seis meses no vea actividad, pues el Barcelona, molesto por la situación ha tenido la postura de entrenarlo, pero no convocar más a los juegos.

“Parece que Dembélé tiene un acuerdo con otro club. Nosotros le ofrecimos una renovación, era una oferta muy buena, algo que nos admitió el propio futbolista, pero después resultó que quería una propuesta más alta del club. Le dijimos que ya era suficientemente alta y allí se enquistó el tema. El agente se posicionó en no decir nada y esto acaba teniendo consecuencias para los intereses del club. Le hemos hecho dos propuestas para salir que creemos que eran buenas para estos seis meses, una de ellas era de un club inglés. Estamos sorprendidos de que no haya querido. Es de difícil comprensión la postura de Dembélé. No tiene sentido. No es bueno ni para el club ni para él”, sentenció.