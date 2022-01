Barcelona está por cerrar llegada de una estrella de la Premier League

El Barcelona estaría por cerrar un fichaje más en este mercado invernal, así lo dio a conocer el propio presidente del equipo blaugrana Joan Laporta este lunes.

Durante los últimos meses, Barcelona no ha podido ser efectivo, teniendo problemas a la delantera, y con la economía del equipo resentida, han buscado en el mercado a los jugadores que pueda sumar sin que implique un alto gasto para la escuadra.

Así, el Barcelona estaría cerrando detalles para poder hacerse de los servicios del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, delantero que llegaría cedido procedente del Arsenal.

Laporta tiene fe en que se realice el fichaje de Aubameyang

El presidente del equipo, Joan Laporta, indicó este lunes que el interés por Aubameyang era real, pero que parecía complicado concretarle, pero después, al aparentemente recibir una actualización, fue más positivo.

“Mateu Alemany está haciendo un trabajo extraordinario, dice que parece que lo haremos. Eso es buena señal. No está hecho”, comentó Laporta en el marco de un evento público, y subrayó que en algunas horas podría tener algo concreto para firmar.

Aubameyang estaría en Barcelona para cerrar el acuerdo

El delantero Aubameyang, aterrizó este lunes en Barcelona , agitando las especulaciones sobre su inminente fichaje con el equipo de la ciudad, aunque también tiene en la localidad familia a la cual pudo ir a ver.

Laporta agregó que se está trabajando al límite, buscando que todas las partes estén satisfechas, y añadiço que “a ver si antes de medianoche podemos tener una buena noticia”.

Dembélé, también en las tareas del Barcelona

Entre Ousmane Dembélé y el Barcelona hay un divorcio, que ocurrió por las pocas ganas que de acuerdo al equipo, Dembélé tuvo para renovar. El francés dijo que no quería caer en provocaciones y no entraría en ese juego, pero mientras tanto, el galo está borrado y no será ocupado si es que se queda a terminar su contrato, por lo que buscan, por el bien de todos, que pueda ser fichado por otro equipo para obtener dinero y darle salida.

“La última solución planteada depende ahora que la acepte el jugador. Es para que se vaya a un club inglés”, reveló Laporta, el presidente del Barcelona.