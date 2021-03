Denuncian táctica para bajar a Messi a patadas

Previo al juego decisivo de los octavos de final de la Champions League contra el Paris Saint Germain, en Barcelona piden estar alerta con su máxima estrella.

Tener casi 15 años en la cúspide del futbol no llega libre. Ni de críticas, ni de reclamos y, por supuesto, tampoco llega libre de golpes. Tanto literales como figurados. Si alguien lo sabe es Lionel Messi, pero fiel al personaje de bajo perfil y de pocas palabras, no es él quien lo dice. Afortunadamente siempre tiene fieles escuderos que salen en su defensa. Ahora en vísperas de un partido crítico.

Alfred Schreuder quizá no sea un nombre muy popular entre los aficionados del Barcelona, menos aún del futbol. Pero debería serlo. Es el auxiliar técnico de Ronald Koeman, director técnico del primer equipo catalán. Es bien sabido que, en varias ocasiones los auxiliares son los que tienen una mayor cercanía con los jugadores porque los directores técnicos técnicos deben supervisar varios menesteres del club. Bueno, no es extraño que Schreuder salga en defensa de sus jugadores, más aún cuando se trata del máximo talento del equipo en un momento en el cual Messi mismo no sabe si continuará o no su carrera en Barcelona. Schreuder fue entrevistado por el medio holandés “AD” y ahí hizo su “denuncia” pública en contra de los rivales del Barcelona, más específico aún, los adversarios de Messi: “Al jugar en estos meses sin público en los estadios, literalmente escuchas todo lo que se dice en el campo. Cuando Leo recibe la pelota puedes escuchar como dicen ‘¡Hazle falta!” o en otros casos ’¡Derríbalo a patadas!’ pero ni aún así pueden detenerlo”.

Messi, tristemente acostumbrado a que lo bajen a patadas

Los golpes son una constante en la carrera de Messi, desde aquella vez en Stamford Bridge cuando Asier del Horno casi le revienta la pierna o cuando Thomas Ujfalusi también estuvo cerca de romperle un hueso. Se ha tenido que acostumbrar, trístemente. Él sabe que llegarán, sus compañeros lo saben, sus técnicos lo vislumbran. Pero no por eso, dejan de levantar la voz para intentar que cada vez le peguen menos. Por ello el reclamo de Schreuder no quedó solamente en la anécdota, sino que lo llevó a la crítica: “Cuando no pueden derribar a Messi a patadas, después lo golpean con la palma de la mano. Así sin más. Eso siempre sería roja en Holanda. Pero aquí en España, amarilla y a seguir”.

El timing de estas declaraciones no son solamente porque sí. En un par de días viene un compromiso sumamente importante para el Barcelona en la Champions League donde intentarán remontar un marcador adverso ante el Paris Saint Germain y de visita, por ello, esperan que la advertencia haga que el juego en el Parque de los Príncipes dejen jugar a su máxima estrella. Ya que puedan lograr la hombrada o no, es otro tema. Pero desde Barcelona lo que parecen pedir es que se juegue limpio, algo que no se debería tener que pedir.