La reacción de Dieguito Fernando Maradona ante la muerte de su padre

La muerte de Diego Armando Maradona continúa dando de qué hablar, la investigación para determinar si su muerte se trató de un homicidio culposo y quiénes serían los responsable sigue su marcha. Dalma y Giannina, hijas de Diego con Claudia Villafañe, participarán pasado mañana en la marcha para exigir justicia. También el proceso de sucesión hereditaria se ha convertido en parte del contenido periodístico.

Pero hoy, quién ha se ha convertido en noticia, sin quererlo, es Diego Fernando Maradona, el menor de los hijos del astro del futbol mundial. Y es que su mamá, Verónica Ojeda, concedió una entrevista al programa Los Ángeles de la Mañana del canal 13 argentino y contó qué fue lo que dijo el más pequeño de la dinastía Maradona al enterarse que su padre había muerto.

“Me lo pidió él (empezar a entrenar futbol), me dijo: ´quiero ser futbolista como papá que era el uno, yo quiero ser el 2´… Pero el otro día me preguntó por qué los médicos no salvaron a su papá, no sabía que decirle”, revelo Ojeda sobre los diálogos que sostiene con su hijo, quien al momento de la muerte de su padre apenas tenía 7 años de edad (cumplió 8 en febrero pasado).

Dieguito quería ver a su papá en su lecho de muerte

Por otra parte, también relató cómo vivieron aquel 25 de noviembre en que murió Maradona. Ese día, tras enterarse de la noticia, se trasladaron a la casa en la que falleció el 10. “Después de un rato quería entrar a la casa de su papá, pero no entró a verlo. Había una psicóloga que me dijo si quería que Dieguito entre a saludar a su papá. Decidí que no, no era prudente que lo viera. Yo entré, le dije gracias por el hijo maravilloso que me dio”.

Desde mediados de febrero, Diego Fernando Maradona se entrena en la escuela del club Tristán Suárez, institución que pertenece a la Primera Nacional (segunda categoría del futbol argentino). Con ese club, Diego Armando Maradona forjó un lazo especial durante el tiempo en que vivió en la misma zona en dónde se ubica el club.

Diego asistió a muchos partidos del El Lechero, se dijo aficionado de la institución, les dio charlas a los jugadores y alguna vez dirigió un entrenamiento. Ahí, a causa de la cercanía con su casa, ya se entrena el Otro Diego Maradona. Con segundo nombre distinto, pero con la misma sangre y con el 10 en la camiseta.