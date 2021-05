Edinson Cavani extiende contrato con Manchester United

Manchester, Inglaterra. El atacante uruguayo Edinson Cavani extendió por un año su contrato con el Manchester United luego de las grandes actuaciones en el último tramo de la temporada de la Premier League, dijo el lunes el club de los “Red Devils”.

Edinson Cavani llegó al Manchester United en octubre del 2020 como agente libre con un contrato de un año con una opción de renovarlo por otros 12 meses, pero el delantero sudamericano estaba titubiante sobre su futuro en el futbol inglés luego de un comienzo difícil en el club, aunado a un comentario mal interpretado en las redes sociales que le provocó una suspensión de tres partidos.

El padre del exdelantero del Paris St Germain (PSG) había contado en marzo que el jugador de la selección de Uruguay se sentía incómodo en Inglaterra y que quería volver a Sudamérica, luego de haber mantenido conversaciones con el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sobre su fichaje por el club xeneinze.

Ahora, Cavani superó sus problemas de adptación y hasta el momento suma 15 goles en 35 partidos en todas las competiciones de la temporada. De esa quincena de goles, ocho los anotó en los últimos siete partidos, incluido uno en la victoria por la Premier League el domingo por 3-1 sobre el Aston Villa.

Cavani siente un vinculo profundo por el Manchester United

“A lo largo de la temporada, he desarrollado un gran afecto por el club y todo lo que representa”, escribió Cavani en un comunicado. “Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y el personal que trabaja aquí. Me dan una motivación extra todos los días y sé que, juntos, podemos lograr cosas especiales”.

“Desde el primer momento en que llegué, sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para jugar tu mejor futbol (...) Me ha conmovido lo mucho que los aficionados han querido que me quede y lo daré todo para traerles felicidad y alegría con mis actuaciones en la cancha”, agregó el uruguayo, que aún no ha jugado con público en la legendaria cancha de Old Trafford.