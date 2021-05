Lo sobresaliente del repechaje de la Liga BBVA MX

Ya conocemos los duelos de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX, pero antes, hablemos de lo sobresaliente del repechaje.

LA SORPRESA

Después de una temporada machucada para las Chivas, que se lograron colar a los puestos de repechaje en las últimas jornadas. La repesca fue la peor pesadilla del rebaño sagrado, ya que Pachuca los goleó 4-2, a pesar de que comenzaron ganando el partido con un gol tempranero de Uriel Antuna, sin embargo Roberto de la Rosa y Murillo se lucieron con doblete cada uno, para darle la victoria y el pase a los tuzos.

“Es un resultado a medias, tuvimos una campaña irregular, hay cosas muy positivas y yo creo que fracaso es cuando no logras absolutamente nada. No nada más es cuestión de un resultado, sino que es un resultado en el que también hay producción de jugadores, una cierta cantidad de puntos y es parte de esta parte del torneo” - Víctor Manuel Vucetich en conferencia de prensa después de esta derrota.

Aún se desconoce si el “Rey Midas” continuará en el banquillo rojiblanco.

CORONA SIN DEFENSA

ón del torneo se queda sin defender la corona, ya que fue eliminado por el Toluca. Los panzas verdes al 89 con un golazo de Ambriz desde fuera del área grande, lograron empatar el partido a dos, por lo que el duelo se tuvo que definir en la tanda de penaltis. Toluca fue el primero en tirar, Haret Ortega, Alexis Canelo, Diego Rigonato y Rubens Sambueza acertaron sus disparos, por parte Luis Garcia atajó el tercer penal del León, además Víctor Dávila erró su disparo y dejó sin vida al conjunto de Nacho Ambriz, recordemos que Ignacio al término de esta campaña terminaba su relación con el equipo de la zona del Bajío.

AMARGO ADIÓS

Otro que se despide de su equipo con un mal sabor es Ricardo Ferretti, que fue eliminado de manera sorpresiva por el Atlas, gracias a un gol de Julio Furch al minuto 80. De esta manera se termina la era de 11 años del estratega brasileño al frente de los felinos.

“Busqué que no afectara al grupo, somos seres humanos y después de 10 años uno crea vínculos. Uno agradece siempre el cariño y el aprecio de los jugadores, me voy tranquilo con el compromiso tranquilo, me quedo con cuentas positivas, pero me voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo, no soy centenario para caer bien a todos” - Ricardo Ferretti en conferencia de prensa después del partido contra Atlas.

DANDO FRUTOS

El refuerzo estrella del Atlas, Julio Furch superó la fractura de tobillo que lo alejó de las canchas durante más de 3 meses. Ya van 2 partidos consecutivos en los que el argentino logra marcar gol, en esta ocasión un tanto clave, la anotación de la victoria sobre Tigres que le dio el pase a la siguiente ronda.

Camilo Vargas también fue clave en el partido pues en los últimos minutos el arquero colombiano de los zorros fue factor al hacer 3 atajadas claras para evitar que cayera el tanto del empate.

Desde el 2017 los rojinegros no estaban en Liguilla.

EL GOL:

Fernando Gorriarán de Santos Laguna se lució con un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área grande, era apenas el minuto 21 del encuentro ante Querétaro, mismo que terminó en goleada 5-0.

CÓMO QUEDÓ LA LIGUILLA

Cruz Azul vs Toluca - Ida miércoles 12 de Mayo (19:00 hrs) / vuelta sábado 15 (21:00 hrs)

América vs Pachuca - Ida jueves 13 de Mayo (19:00 hrs) / vuelta domingo 16 (21:00 hrs))

Puebla vs Atlas - Ida miércoles 12 de Mayo (21:00 hrs) / vuelta sábado (21:00 hrs) (Los dos encuentros por TV Azteca)

Monterrey vs Santos - Ida jueves 13 de Mayo (21:00 hrs) / vuelta domingo 16 (19:00 hrs)