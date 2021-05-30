El belga Kevin De Bruyne sufre fractura de nariz

Bruselas, Bélgica. El jugador del Manchester City Kevin De Bruyne sufre una fractura de nariz y de la órbita izquierda como consecuencia del fuerte choque que tuvo con el defensa del Chelsea Antonio Rudiger en el partido de la final de la Champion League donde los “blues” se llevaron “La Orejona”.

A través de sus redes sociales Kevin De Bruyne explicó que le diagnosticaron las fracturas donde el belga quedó varios minutos tirado en el césped que le obligaron dejar el encuentro.

Por si te interesa: Fallece motociclista de 19 años en el Gran Premio de Italia de Moto3



"Ahora me encuentro bien. Obviamente, aún decepcionado por lo de ayer, pero volveremos", apuntó el mediocampista luego la derrota del Manchester City en la final de la Liga de Campeones.

De Bruyne, que incluso debió dejar las gradas antes de que culminara el partido para recibir tratamiento médico, es una de los jugadores claves de la convocatoria del técnico Roberto Martínez para la Eurocopa que iniciará en menos de dos semanas, pero aun no está definido las consecuencias de la lesión que le pueden impedir iniciar en el torneo europeo.

El diario Het Laaste Nieuws recogió las declaraciones del médico deportivo Chris Goossens que considera inevitable que De Bruyne tendrá que usar una careta protectora y, aunque advirtió de la dificultad que puede conllevar la fractura en la cuenca del ojo además de la de los huesos de la nariz, confía en que pueda volver a jugar en la Eurocopa.

La selección de Bélgica debutará en el torneo europeo el sábado 12 de junio ante Rusia y ya estaba previsto que De Bruyne se incorporase al grupo el lunes 7 de junio, más tarde que el resto, para descansar tras la final de la Champions League.

Por si te interesa: Esteban Bermúdez, el nuevo campeón mundial mexicano

Antonio Rudiger pide perdón a De Bruyne

El defensa del Chelsea, el alemán Antonio Rudiger ha pedido perdón personalmente al belga Kevin de Bruyne.

"Lo siento mucho por @DeBruyneKev por tu lesión. Por supuesto, esto no fue intencionado por mi parte", apuntó en su cuenta oficial de Twitter el zaguero germano, quien dijo que ya ha estado en contacto con el belga.

"Realmente te deseo una pronta recuperación y espero que podamos vernos de nuevo en el campo muy pronto", apuntó Rudiger.