El contrato de Messi y el pecho de CR7

Las cifra que Lionel cobra con el Barcelona sigue dando de qué hablar, esto luego de que hace unos días el diario deportivo El Mundo publicara que el argentino acordó con el Barcelona un contrato de unos 555 millones de euros brutos por las últimas cuatro temporadas. Esta vez quien habló de la situación fue Karl-Heinz Rummenigge, mítico ex delantero alemán y actual consejero delegado del Bayern Múnich.

“Me reí… solo puedo felicitarlo porque logró hacer un contrato astronómico”, aseguró el sub campeón en España 82 y México 86 con la camiseta de la su selección. Y amplió sobre el tema al poner sobre la mesa la instauración de topes salariales en el futbol europeo.

Aunque contó que en el 2008, tras sostener una reunión con Michel Platini (en ese entonces presidente de la UEFA) y con Gianni Infantino (director general de la UEFA en esa época), tras analizar la viabilidad de establecer un límite salarial recibieron la respuesta por parte de expertos en política internacional que hacerlo podría ir en contra de las leyes europeas.

En una extensa charla con el periódico italiano Corriere dello Sport, el dirigente del flamante campeón mundial de clubes habló sobre la situación financiera actual del futbol mundial: “en los últimos diez años todos hemos cometido errores, porque hemos gastado cada vez más a favor de jugadores y agentes. La pandemia ha demostrado que tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional. Espero que sea posible, pero no será fácil”.

Dejando de lado el tema del dinero, Rummenigge, de quien el histórico narrador mexicano Ángel Fernández solía decir que su nombre significaba “ferrocarriles nacionales de Alemania”, por su imponente estado físico, se tomó el tiempo de hablar de Cristiano Ronaldo.

“Hace unos meses estuve en Turín para una reunión, Agnelli me mostró el nuevo polideportivo y estaba Ronaldo en el vestuario con el pecho desnudo. Pocas veces he visto un cuerpo así, me dio la impresión de estar entrenado al 100% para seguir unos años más en el alto nivel”, sentenció el alemán sobre el crack portugués.