El día en que Gignac despertó el interés del Liverpool y Valencia

La calidad y el legado de André-Pierre Gignac en el futbol mexicano es innegable. Ha pasado por tres equipos (cuatro con Selección de Francia) en su carrera y todos han dejado marca goleadora. Hace unos días salió a la luz que el atacante francés recibió importantes ofertas europeas mientras aún militaba en su país.

El Valencia se interesó en él cuando aún jugaba para el Toulouse en la temporada 2008-09. Sin embargo, prefirió seguir en la Ligue 1 para posteriormente fichar por el Olympique de Marsella una temporada después. Incluso, el “Bómboro” dijo que a un medio deportivo que le trataron de llegarle por medio del gusto culinario. “Rechacé al Valencia. Me enviaron un avión, con un buen jamón. Te lo prometo. Sabían que con un poco de jamón ibérico iban a hacer el truco, pero me negué. Fue en la época de Unai Emery, con Jérémy Mathieu. Había venido y me había explicado todo su esquema táctico. Me negué", asegura el francés.

Para Gignac, fue un sueño jugar en Marsella

Cuando el delantero llegó a los Focenses en el 2010. En aquella época se dio el lujo de descartar una propuesta del Liverpool para ir a la Premier League. Sin embargo, Gignac no se reprocha dejar pasar aquella oportunidad. “Nací en Martigues, a 40 kilómetros de Marsella. Toda mi infancia fue Oympique de Marsella (OM). Mi familia, todos están por OM. Lo que hay que saber es que tuve dos papeles en mis manos. Era OM o Liverpool en 2010. Realicé el sueño de todos mis primos, los sueños de casi toda mi familia”, fueron las palabras contundentes del número 10 de Tigres. En el equipo de sus amores, tuvo la dicha de ser campeón de goleo con 24 anotaciones en 2009.

Hoy a los 35 años, Gignac se encuentra más comprometido que nunca con el equipo regiomontano, ya que acaba de firmar una extensión hasta 2024, donde garantiza prácticamente terminar su carrera en la Liga BBVA MX a los 39 años de edad.