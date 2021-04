El futbol celebra los 43 años de Carles Puyol, leyenda del Barcelona

El ex futbolista español, Carles Puyol, hoy festeja su cumpleaños número 43. Él, quien se desempeñara como defensor central, es una de las más grandes figuras de la historia del Futbol Club Barcelona. Incluso el equipo de sus amores ya lo felicitó por medio de redes sociales, recordando uno de los pocos goles que logró con la camiseta culé.

‘Tarzán’ Puyol, como era conocido, fue el capitán del primer equipo del club blaugrana por 10 años. Durante esa etapa, los culés vivieron sus mayores glorias en la historia: 6 ligas de España, 2 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 mundiales de clubes. El 2009 fue su mejor ciclo, pues consiguió el sextete con Barcelona.

Pero las glorias a nivel de clubes no eran suficientes para el ex defensor. Con la Selección Española también lo ganó todo. El 2010 fue uno de los años más especiales, con la Furia Roja se coronó en la Copa del Mundo de Sudáfrica. A esta hazaña se le suma el título de la Eurocopa de Austria - Suiza del 2008. De igual manera, las redes sociales del combinado español dedicaron una publicación celebrando los 43 años de Carles.

🥳 ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, @Carles5puyol!!



🏆 El campeón del Mundo y de Europa, 100 veces internacional con la @SeFutbol, cumple 4⃣3⃣ años.



🤗 ¡¡Disfruta de un día estupendo!! pic.twitter.com/1eziX82XgJ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) April 13, 2021

En lo individual, ‘Tarzán’ tampoco pasó desaprecibido. Tuvo honores como Defensa del año de la UEFA en 2006; equipo del año de la UEFA en, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y Once Ideal de la FIFA en 2007, 2008 y 2010.

Es así como el mundo futbolístico festeja a uno de los mejores defensas en la historia. Cumplió a las palabras que le dijo su padre cuando el joven Carles partió en búsqueda de su sueño futbolístico: Si vuelves a casa, que sea porque no vales, no porque no te has esforzado”.