El sueño de Ronaldo por el cual se dejaría mutilar sus manos

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, quien ganó dos veces el Mundial con la selección brasileña, afirmó este viernes siendo irónico, que daría los dos dedos meñiques de sus manos por tener en su curriculum la Copa Libertadores y la Champions League.

“Daría mis dos meñiques aquí por tener las dos competiciones”, explicó Ronaldo en un evento de promoción con motivo de la disputa de la Copa Libertadores.

Aunque jugó para diferentes escuadras, Ronaldo tiene claro que esos títulos los hubiera querido conquistar con escuadras en específico.

“Me hubiera gustado ganar la Libertadores con el Cruzeiro o el Corinthians; y la Champions League con el Real Madrid o el Inter (de Milán)", acotó.

A pesar de ser considerado, como uno de los mejores goleadores en la historia, ‘El Fenómeno’ nunca llegó a ganar la Champions ni la Libertadores, máximas competiciones de clubes en Europa y América.

El dos veces Balón de Oro, levantó la extinta Copa de la UEFA (ahora Liga Europa) con el Inter en 1998, pero en la Liga de Campeones no pasó de Semis, que jugó en 2003, cuando el Real Madrid fue eliminado por la Juve

“Participé en las dos competiciones, son dos torneos increíbles. Pocos jugadores consiguieron todos los títulos. A mí me faltó ganar la Libertadores y la Champions”, lamentó el 9 de Brasil en su época como jugador.

Ronaldo reveló una anécdota con Ancelotti

Además, Ronaldo dijo que los nervios son “normales” en la víspera de la final, pero que él siempre logró revertir esa esa presión en una energía que le servía para entrar motivado a casa partido.

“Lo más importante es estudiar el partido, lo que yo no hacía. Siempre daban CDs, un libro con informaciones y yo no los veía”.

Fue entonces cuando reveló una anécdota con el técnico italiano Carlo Ancelotti, cuando coincidieron en el Milan entre 2007 y 2008.

“En el día del partido, en el desayuno, él (Ancelotti) me preguntó si había visto el CD del adversario y si sabía a quien iba a enfrentarme. Y ahí, con mis formas, le dije: ‘Mira, no lo vi, no sé a quién voy a enfrentarme, pero ellos sí saben a quien van a enfrentarse’”, relató.

“Pero es importantísimo que uno estudie el partido. Es importante hacerlo porque todos los sectores del campo tienen su responsabilidad”.

EFE