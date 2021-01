En Boca Juniors no piensan en los penales ante Santos

Boca Juniors visita mañana a Santos por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y, parece, están absolutamente confiados en que habrá goles en el mítico campo de O Peixe. Y es que los xeneizes determinaron no practicar penales hoy, durante la última práctica previa al cruce de este miércoles.

Cabe recordar que el partido de ida terminó empatado sin goles, por ende el único marcador que obligaría a definir el boleto a la final desde los 11 pasos sería otra igualada sin goles. El gol de visitante es el primer criterio de desempate, situación por la cual si Boca anota, Santos estará obligado a ganar el partido. Cualquier empate con goles le dará el pase a los argentinos.

Esta no es la primera vez que Miguel Ángel Russo determina que no se entrenen los penalties, tras la victoria por la mínima en la ida de los octavos de final contra el Inter de Porto Alegre, celebrado en el Beira Río, tampoco lo hicieron.

Ante Racing, Boca Juniors ensañó los penales

Para la siguiente ronda, sí se ensayaron los cobros de la pena máxima. Luego de caer 1-0 ante Racing, en condición de visitante, y, a sabiendas, de que estaban obligados a ganar en la Bombonera y que el 1-0 forzaría la definición desde el manchón, el DT xeneize decidió que sus futbolistas practicaran dichos disparos.

Y, aunque no fue necesario llegar a esa instancia, el haber entrenado penales sí tuvo incidencia en el duelo de vuelta contra la Academia. Boca se impuso 2-0, el segundo gol fue de penalti de Sebastián Villa y Carlos Tévez confesó porque le cedió la pelota al colombiano: “se dio así. El martes en el entrenamiento yo pateé tres penales, y uno de los tres me lo atajó Esteban (Andrada). Cuando Villa me lo pidió, se lo di. Estaba más confiado”, fue lo que compartió el ídolo boquense aquel 23 de diciembre.



Santos, por su parte, confirmó las bajas de John, su arquero titular, Y de Wagner a causa del Covid-19. ¿Estas bajas habrán influido en la decisión del entrenador de Boca?