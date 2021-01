¿Juan Román Riquelme a la Liga MX?

El ex futbolista Juan Román Riquelme pudo jugad en la Liga MX, con los Rojinegros del Atlas, escuadra que pudo haber fichado si un tema importante quedaba resuelto en la directiva de la Academia.

Riquelme, reconocido como uno de los mejores enganches y creativos no solo de Argentina, sino de la historia, le dio el sí al cuadro tapatío, luego de que el también ex jugador Bruno Marioni le propusiera jugar para este equipo.

Marioni, quien jugó en Atlas, siendo arropado por la afición por su entrega en la cancha, reveló que estuvo cerca de ser el director deportivo de la escuadra del Atlas, siendo precisamente uno de sus proyectos, llevar a Juan Román en un fichaje bomba.

El Atlas finalmente no le dio cabida a Marioni en la directiva y el fichaje del creativo argentino no prosperó, pero hubiese sido sin duda, una de las grandes incorporaciones de extranjeros en la historia del balompié mexicano.

Así contó Marioni el día que buscó a Riquelme para el Atlas

En una entrevista, Bruno Marioni explicó que intentó llevarse al Atlas al mago Riquelme, pero que al no lograr el puesto de director deportivo, la transferencia no avanzó.

“Es la primera vez que voy a contar esto. Me imagino a Riquelme en el lugar del mundo que quiera. Yo estuve a punto de ser director deportivo del Atlas el año que me retiré y llamé a Román. Me dijo: ‘Sí, puede ser’”, adelantó el ex jugador de Atlas, Pumas, Pachuca, Tecos y Toluca en Liga MX.

Sostuvo que eso dependía de una decisión importante del Atlas, la cual nunca llegó.

“Eso dependía que fuera director deportivo, que nunca lo fui, pero por supuesto que busqué a Román para jugar en México, para que la rompiera en México”, sentenció Marioni.