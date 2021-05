Es una recompensa regresar a la selección: Karim Benzema

París, Francia. El delantero del Real Madrid Karim Benzema se encuentra sumamente contento por su regreso a la selección de Francia para jugar la Eurocopa después de cinco años y medio de estar ausente de la escuadra gala.

“He trabajado continuamente, no me he rendido nunca, nunca he abandonado. Al final es una recompensa… Es más que estar feliz. Es un orgullo. Hace ya tiempo que lo esperaba ", declaró Benzema en una entrevista a ‘Onze Mondial’.

Te puede interesar: Real Madrid vs Villarreal cobertura en vivo | LaLiga

Karim añadió que se encuentra ansioso por estar de nuevo con sus compañeros de selección.





“Es un equipo con tales talentos, con tales jugadores que yo también tengo ganas de jugar en ese equipo”.

El técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, había excluido al atacante madridista de las convocatorias por el escándalo en el que se vio implicado por un presunto intento de chantaje a su excompañero de selección Mathieu Valbuena, un asunto por el que será juzgado el próximo otoño.

Sobre la impaciencia que existe entre los aficionados franceses para verlo jugar junto al joven astro del Paris Saint Germain (PSG) Mbappé, Benzema señaló que será un deleite.

“Es verdad que es un jugador joven, pero con mucho, mucho talento. A mí me gustan mucho sus movimientos, cómo juega al futbol. Ahora nos toca a nosotros entendernos bien en el campo, pero de todas formas no tengo ninguna duda sobre eso”.





Te puede interesar: Charles Leclerc estrella su auto, pero consigue la pole



Karim Benzema con sus de 33 años resalta que no únicamente hay que centrarse en el dúo que formará con Mbappé porque en la selección francesa hay “muchos jugadores con gran talento”, y cita a Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder.

“El peligro puede venir de todas partes, y tanto mejor para Francia”.



Karim Benzema en el “Once de oro”

Aficionados han designado a Benzema en el “Once de oro” en 2021, por delante de Lionel Messi, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé, una distinción organizada por esta publicación

Benzema ha sido designado por los aficionados como “Once de oro” en 2021, por delante de Lionel Messi, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé, una distinción organizada por ‘Onze Mondial’.





El máximo goleador del real Madrid en esta temporada asegura que no le gusta decir que es mejor que este o aquel, aunque en cualquier caso afirma que en cada partido intenta dar lo máximo e inventar cosas nuevas en el terreno de juego: “En un club como el Madrid, es muy importante para mí. Y sigo”.

EFE