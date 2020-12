Esquina Diego Armando Maradona: el nuevo homenaje al Pelusa en Buenos Aires

La esquina de Segurola y Habana, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, y memorable por el reto que Diego Armando Maradona le lanzó a Juan Carlos Toresani, será parte de los homenajes en honor al Pelusa. La legislatura de la ciudad ha aprobado una placa para conmemorar uno de los sitios en los que vivió el máximo referente del futbol Mundial.

La histórica pelea entre Diego y Toresani sucedió en el marco de la vuelta de Maradona a Boca Juniors. En el primer duelo que el Pelusa volvió a disputar en La Bombonera, los Xeneizes recibieron a Colón de Santa Fe. Tras varios roces y discusiones entre ambos, Toresani se fue expulsado.

Al término del partido, el futbolista de Colón aseguró que a él lo expulsó Maradona y no el árbitro y, además, subió la apuesta al asegurar que “lo que diga Maradona cuando escuche esto no me importa un carajo. Lo que sí, es que quisiera tenerlo enfrente a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa”.

La esquina de Diego y Maradona. Ex Segurola y Habana pic.twitter.com/R0BOi4gVCm — VarskySports (@VarskySports) November 28, 2020

Tras escuchar esto, la reacción de Diego no se hizo esperar y respondió lo siguiente: “a Toresani, Segurola y Habana 4310 séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos”. Dicha frase quedó inmortalizada y la dirección de la familia Maradona se convirtió de conocimiento público, a grado tal que los taxistas ni le preguntaban a sus hijas hacía a dónde se dirigían.

Es por eso que la legislatura porteña determinó colocar la placa que dirá: ESQUINA DIEGO ARMANDO MARADONA. En homenaje a un símbolo del futbol argentino y mundial. 30/10/1960-∞. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

