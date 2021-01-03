Sevilla y su reencuentro con la gloria en la Europa League 2019-2020

Sevilla demostró en la campaña 2019-2020 que una de sus especialidades es ganar la UEFA Europa League. En este rubro lleva seis títulos ganados, luego de coronarse en la última temporada. De hecho el conjunto andaluz es el equipo con mayor número de campeonatos.

En la temporada 2019-2020, demostró un poderío ofensivo que fue impuesto por su entrenador Julen Lopetegui. Sevilla en la fase de grupos fue completamente demoledor y ganó sus primeros cinco encuentros, para acceder como líder de grupo a la fase eliminatoria. La única derrota que sufrió fue en la última jornada en su visita a Chipre en donde viajó con cuadro alterno para enfrentar al APOEL Nicosia y perdió por la mínima diferencia.

El camino al campeonato:

El camino al campeonato estuvo lleno de complicaciones y a pesar de haber tenido una gran fase de grupos, su camino se complicó para la ronda de los dieciseisavos de final en donde enfrentó al modesto Cluj de Rumania y logró avanzar a la siguiente fase, tras empatar por marcador global de 1-1 y consiguiendo su pase gracias a la regla del gol de visitante. El Sevilla fue muy criticado por no mostrar el poder ofensivo que desplegó en la fase del campeonato.

Aunque el Sevilla volvió a encontrar su gran nivel, luego del parón deportivo generado por la pandemia de Covid-19 y en partido de ganar o morir venció 2-0 al AS Roma con goles de Sergio Reguilón y Youssef En-Nesyri para instalarse en los cuartos de final.

En esa fase, las complicaciones llegaron de nueva cuenta al enfrentarse al Wolverhampton de Inglaterra, en aquel partido el delantero azteca Raúl Jiménez tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un penalti pero desperdició la oportunidad y erró su disparo. Sevilla se repuso en el segundo tiempo y Lucas Ocampo anotó el tanto de la victoria al minuto 88’ para acercar a su equipo a la gloria.

Ya en la antesala de la gran final, el rival en turno sería otro club inglés al cual pudo dominar en ciertos momentos del partido, incluso pudo remontar el marcador gracias a los tantos de Suso y Luuk de Jong desde la burbuja de Alemania en donde se disputó la fase eliminatoria de la Europa League.

Ya con el pase a la final en la bolsa, Julen Lopetegui volvió a traer algo de confianza para su equipo y su trabajo como director técnico. De hecho, Sevilla era el favorito a ganar el trofeo debido a la gran experiencia que el cuadro andaluz tenía desde tiempo atrás en los juegos decisivos de Europa League.

El rival fue el Inter de Milán que llegó de fracasar en la Champions League, pero demostró que de igual forma era un amplió candidato a levantar la copa. Sin embargo, la experiencia pesó más y Sevilla los derrotó 3-2, el tanto definitivo fue de Romelu Lukaku que marcó en propia puerta al minuto 74 para darle la ventaja al equipo español que consiguió su sexta corona en la Europa League.

