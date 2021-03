Ex figura del Manchester United era un desastre en los entrenamientos

Es muy común escuchar que tal o cual jugador es “futbolista de entrenamientos”, en referencia a que durante las prácticas de la semana muestra una calidad sobresaliente pero que, cuando importa y existe presión, es decir durante los partidos no aparece. Se cae y no muestra el nivel con el que deslumbra durante los interescuadras y eso pasa en los mejores equipos del mundo como el Real Madrid o el Manchester United.

También es muy frecuente escuchar que “se debe entrenar como se juega”. Dicha frase se sustenta en el hecho de que el futbolista debe encarar los entrenamientos con la misma seriedad que los partidos, para que así su cuerpo responda sin problemas ante las exigencias físicas que supone un partido en la actualidad.

De igual manera, se oye con cierta regularidad que “el futbol ya no es como antes, si no entrenas bien no puedes rendir en los juegos”. Pues como toda regla, siempre hay una excepción que sirve para confirmar. Y es que uno de los futbolistas más importantes del siglo XXI, en palabras de un ex compañero, es “un desastre entrenando”

Carlos Tévez ganó múltiples títulos con el equipo inglés

El jugador perezoso durante las prácticas es nada más y nada menos que Carlos Tévez. En un divertido diálogo en Youtube, Ben Foster, ex compañero de Carlitos en el Manchester United, reveló este secreto del atacante argentino.

“No le interesaban en absoluto los entrenamientos, no le importaban. Era un desastre, los entrenamientos ni siquiera eran una cosa para él”, lanzó en primer término el ahora jugador del Watford, en una frase que, de entrada, parecía un ataque hacía su ex compañero y una clara violación de los códigos de vestidor.

Pero el arquero amplió su concepto: “en los partidos, sin embargo… Dios mío qué jugador. Tenía mentalidad ganadora, tenía un talento inimaginable”. Aseguró el inglés sobre Tévez, quien con la camiseta de los Red Devils conquistó dos Ligas, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Community Shield y una Copa de la Liga.

“El peor jugador en los entrenamientos, pero el mejor durante los partidos”, fue la frase utilizada por Ben Foster para describir en pocas palabras al actual capitán de Boca Juniors.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes