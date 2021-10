Ex jugador cree que Pochettino no va durar en París

Antonio Cassano fue un delantero muy bravo, siempre les complicó la vida a las defensas rivales, pero también se complicó la suya a causa de su personalidad. Como en el área, Cassano siempre ha sido punzante ante los micrófonos y jamás se ruborizó para tirarle con munición de alto calibre a nadie. Esta vez, su objetivo es Mauricio Pochettino, el actual DT de Messi y compañía en la ciudad luz.

Cassano compartió una charla en el canal de Twitch de Christian, ex compañero suyo en la selección italiana. Y al argentino no le auguró un buen futuro al frente del París Saint Germain, si es que no se decide a cambiar su manera de parar al equipo sobre el terreno de juego.

“Pochettino tendrá una vida corta en el PSG. He oído hablar mal de él. Es un gran tipo, un diez o más, pero como entrenador, no hace ni un minuto de táctica y el equipo se lo pide”, fueron las palabras que el Bambino eligió para abrir boca con respecto a lo que piensa del entrenador sudamericano.

Pero Cassano, por supuesto, no dejó el tema ahí. El ex delantero del Real Madrid ahondó más en la situación y hasta se atrevió a nombrar al posible sucesor de Pochettino: “Pide consejos a los jugadores sobre cómo jugar, no lo puedo creer. Nunca ha entrenado campeones y, ahora, tiene problemas para dirigir a los grandes. Por lo que tengo entendido, si sigue en esta línea tendrá poco tiempo. Cuidado con Zizou (Zinedine Zidane)”, dando a entender que el ex DT merengue ya estaría en carpeta del conjunto parisino.

La actualidad del PSG de Pochettino es regular

El París Saint Germain marcha como líder de la Ligue 1 con 24 puntos sobre 27 disputados, producto de ocho victorias y una derrota. El equipo viene de perder 2-0 contra el Rennes en la jornada anterior, pero más allá de los buenos resultados la prensa francesa critica constantemente la manera en que el equipo juega.

Finalmente, la afición del conjunto de la capital francesa ya ha mostrado su molestia por la forma en que el equipo encara los partidos. Y es que consideran que Mauricio Pochettino no ha sabido aprovechar a Lionel Messi, Neymar y a Kylian Mbappé.