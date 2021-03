Expresidente del Barcelona detenido por la policía

El expresidente del Barcelona, José Maria Bartomeu, quién se viera obligado a dimitir de su cargo hace algunos meses fue detenido este lunes primero de marzo de 2021 por la policía de Cataluña.

También han sido detenidos Òscar Grau y Romà Gómez Ponti, CEO y director del departamento jurídico del club.

La policía acudió a las instalaciones del club que se sitúan en el estadio Camp Nou ha realizar un cateo por orden de un juez, esto debido a una investigación de administración desleal al contratar a la empresa ‘I3 Ventures’, quien de manera digital espiaba a jugadores del club y otras personas.

Mientras se continúan los registros de las oficinas se han desactivado los VPN, puertos que permiten que los empleados se conecten de manera remota a los servidores de las PC en las oficinas, esto para asegurar que no haya borrado de información.

Bartomeu fue llevado a la Comisaría de les Corts en Barcelona y ahí aguarda el transcurso del caso. Cómo era de esperarse las reacciones a este hecho se han dado.

Joan Gaspart también expresidente del Barza dijo: : “Estoy seguro de que Bartomeu está despreocupado porque no ha hecho nada malo. Cuando uno tiene la conciencia tranquila de que no ha hecho nada, atiende a lo que le piden los Mossos, va, declara y espero que se vaya a casa. Estoy convencido como amigo de que él no ha hecho nada”, aseguró en Radio Marca.

Todo esto sucede a seis días de la elección de un nuevo presidente. Las investigaciones de la policía por presuntos delitos económicos continuarán.

Los candidatos para la presidencia son Joan Laporta, Víctor Font y Antoni Freixa.